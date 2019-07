Charlie Winston lance la saison à la salle Garnier

Toujours beau le hobo ! Charlie Winston, qui s’était mis en retrait de la scène ces dernières années, est de retour avec un nouvel album (Square 1) et une tournée européenne qui l’amenait à se produire, jeudi soir, à la salle Garnier en ouverture du Sporting Summer Festival 2019.

Fringant, élégant, chaleureux et souriant, épaulé par deux excellents musiciens (un clavier et un batteur), le chanteur anglais a livré dans l’écrin de Garnier une prestation très appréciée. Alternant guitare, piano et basse, Winston a conquis le public monégasque avec un set composé de nouvelles chansons et de succès comme l’inaltérable Like a Hobo (introduit par un long prélude sifflé), Smile (un des meilleurs moments du show) ou In Your Hands (au rappel).

Rejoint sur scène par David Zincke, qui assurait la première partie, le Hobo a conclu par une reprise des Beatles, With a Little Help From My Friends, parfaitement de circonstance.

Après le concert de Vanessa Paradis qui lui succédait, hier soir sur la scène de l’opéra, le Sporting Summer Festival va se poursuivre jusqu’au 19 août avec notamment à l’affiche : Sting, John Legend, The Jacksons, Enrique Iglesias et Melody Gardot (*).