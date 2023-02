Chantier du tunnel de Giraude sur l'A8 entre la France et l'Italie: la circulation sera impactée jusqu'à fin juin

Depuis cet automne, Vinci Autoroutes réalise des travaux de maintenance dans le tunnel de Giraude, à la frontière franco-italienne. Ils visent à mettre à niveau la structure et moderniser l’équipement des deux tubes de 400 m construits il y a 50 ans. Une "opération conséquente" pour le concessionnaire. Cinq millions d’euros et plusieurs mois de travaux sont nécessaires à la conduite du projet, qui devrait être livré début juillet.

"Nous avons 2.000 ouvrages d’art sur le réseau Sud-Est, explique Stéphanie Ollivier, responsable d’activité ouvrage d’art du réseau Escota de Vinci Autoroutes. Ces derniers sont inspectés chaque année, et de manière un peu plus poussée tous les cinq ans, afin d’observer leur état et les travaux à réaliser. C’est dans cette démarche que s’inscrit ce chantier."

Elle détaille: "Le tunnel de Giraude a été construit dans les années 1970, aux normes de l’époque. Il fallait le mettre à niveau par rapport aux nouvelles réglementations".

Des travaux sont entrepris sur la structure du tunnel. Photo Escota/Vinci Autoroutes.

Les travaux entrepris

Au niveau structurel, le concessionnaire autoroutier s’attelle à remplacer les barrières ainsi que le terre-plein central, et créer un nouveau bassin de rétention. "Les eaux usées récupérées sont traitées avant d’être renvoyées dans les réseaux", explique Stéphanie Ollivier.

En parallèle, il modernise son équipement, notamment en passant à un éclairage LED. L’idée n’est pas seulement de faire des économies d’énergie, mais aussi d’apporter un peu plus de "confort" et une "meilleure luminosité" aux usagers.

La sécurité est primordiale. C’est pourquoi le réseau Escota améliore également son système de détection automatique des incidents. Les caméras sont changées afin de mieux détecter les pannes ou accidents qui surviendraient dans le tunnel. Mais aussi de mieux gérer la mise en sécurité des usagers, notamment via la signalétique ou encore l’optimisation des interventions de patrouilleurs.

Les travaux visent à créer un nouveau bassin de rétention Photo Escota/Vinci Autoroutes.

Au niveau structurel, le concessionnaire autoroutier s’attelle à remplacer les barrières ainsi que le terre-plein central. Photo Escota/Vinci Autoroutes.

La coopération transfrontalière

S’agissant d’un tunnel transfrontalier, une coopération a été mise en place entre Vinci Autoroutes et son homologue italien Autostrade dei Fiori. Le premier se charge des travaux sur les 250 m situés en France, le deuxième s’occupe des 150 m restant. "Des réunions sont organisées tous les mois pour suivre les évolutions du chantier", indique Stéphanie Ollivier.

La facture n’est pas partagée en revanche. "Vinci Autoroutes finance à 100% les travaux estimés à un peu plus de 5 millions d’euros."

De quoi justifier la hausse des tarifs des péages auprès des Azuréens? "Ce sont deux sujets différents, balaye la responsable du chantier. Les travaux sont définis en fonction des études réalisées sur nos ouvrages d’art. On ne les déclenche pas du jour au lendemain. Il faut demander des autorisations, faire un diagnostic environnemental pour que les travaux s’intègrent au mieux à l’habitat naturel..."

Les travaux visent à mettre à niveau la structure et moderniser l’équipement des deux tubes de 400 m construits il y a 50 ans. Photo Escota/Vinci Autoroutes.

La circulation modifiée

C’est toute une organisation, y compris en termes de gestion de circulation. Pour qu’elle puisse se faire en parallèle du chantier, Escota a mis en place un alternat. Les travaux basculent d’un tube à l’autre pour "assurer une continuité de services" aux usagers. Quand l’un est fermé, l’autre est ouvert à la circulation à double sens.

Actuellement, une trentaine d’ouvriers travaille dans le tube Nord. Les véhicules venant d’Italie sont donc reportés sur le tube Sud et croisent ceux qui vont en Italie. La prudence est de mise.

Pour des raisons de sécurité, la vitesse a été abaissée de 90 km/h à 70 km/h au niveau de l’échangeur n°59 de Menton, puisque la voie se réduit progressivement à une. Dans le tunnel, c’est 50 km/h maximum.

"Il est nécessaire lever le pied et bien anticiper le basculement, répète la responsable d’activité des ouvrages d’art. Il faut aussi respecter l’interdistance et le corridor de sécurité pour les femmes et les hommes en jaune."

Depuis le début de l’année, neuf véhicules d’intervention du réseau Vinci Autoroutes ont été heurtés. Pour Stéphanie Ollivier, "c’est déjà trop".