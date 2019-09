Chantier du nouvel hôpital, transition numérique, conflits sociaux: ce qu'il faut retenir de l'interview de la directrice du CHPG

"On a effectivement eu une grève, le 6 juin, mais qui était accolée à celle de l’USM [Union des syndicats de Monaco, ndlr], et ne concernait donc pas spécialement l’hôpital. Elle a mobilisé moins de 5% des agents. Sur un effectif global de 2 497 agents, 82 étaient en grève, soit 3,48%. Ce sont les chiffres officiels."

Grève administrative des médecins: "Nous n’avons pas de données chiffrées dans la mesure où aucun médecin ne s’est individuellement déclaré en grève. Il n’y a donc pas eu de recueil officiel, en accord avec le Syndicat des praticiens hospitaliers. Cette grève s’est déroulée en bonne entente collective. Chacun a pu exprimer sa position en participant ou non aux réunions institutionnelles, mais en veillant à préserver le bon fonctionnement de l’établissement."

Malaise social: "Il y a eu une revalorisation des grilles de rémunération et du régime de retraite, une prime de Noël de 650€ cette année (contre 300€) et une autre pour le non-absentéisme de 300€. Les agents les plus présents ont ainsi touché 950€ en fin d’année dernière. Les ratios de personnel (par patient) sont nettement supérieurs à ceux du pays voisin. On maintient le niveau d’investissement pour améliorer les conditions de travail de nos agents… Je note au contraire une bonne ambiance générale dans l’établissement. On a des agents heureux de travailler au CHPG et le taux de satisfaction des patients ne serait pas à ce niveau-là si nos agents étaient malheureux."

Nomination des chefs de service: "Le CHPG, c’est l’hôpital public du pays. Il porte la politique de santé publique de Monaco. Certains souhaiteraient que l’on récompense systématiquement l’ancienneté et la fidélité à l’établissement. Or, cette récompense est donnée par d’autres biais : des promotions de grade, des rémunérations intéressantes par rapport à celles du pays voisin, parfois des rôles honorifiques mais, en tout cas, pas par une chefferie de service. Ceci dépend de la politique de santé publique et des qualifications que l’on souhaite voir figurer sur le CV des futurs chefs de service. Alors forcément, quand on désigne un chef de service parmi plusieurs concurrents, ceux qui ne sont pas choisis ne sont pas très heureux. Pour autant, les changements de chefs de service effectués cette année l’ont été en toute transparence. Les candidats internes et externes ont tous été reçus à plusieurs reprises, par moi, par le gouvernement, par le président du conseil d’administration de l’hôpital. De façon générale, j’ai l’impression que l’ambiance est bonne dans le corps médical de l’établissement. Il y a des tensions, c’est inévitable dans un établissement de 2 800 personnes, des incompréhensions, mais l’équilibre est préservé et l’intelligence collective permet de toujours bien dialoguer."

Le nouveau CHPG en service dès 2026