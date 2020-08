Chantier du Grand Ida à Monaco: pas facile de calmer les riverains gênés par les nuisances

"Jusqu’à 90 décibels"

"Nous sommes en train de vivre un drame. Nous avons la meilleure volonté du monde mais c’est invivable. Notre maison est entourée d’énormes chantiers. Avec les voisins, nous ne savons plus quoi faire. Depuis le déconfinement, la situation s’aggrave. Un huissier est passé il y a un mois pour constater des fissures. Aujourd’hui, les portes coulissantes de ma voisine, qui a plus de 80 ans, ne s’ouvrent plus. Les étagères tombent. Un petit morceau de mon faux plafond est tombé. Les murs et les fenêtres vibrent. Nous avons mesuré jusqu’à 90 décibels entre 8h et 18h. La machine qui est en cause est celle qui ouvre la rue et la roche en face de l’immeuble Hélios. J’ai même vu des locataires de cet immeuble au balcon, exaspérés de la situation."

Il parle au nom des résidents de la villa Belvédère mais veut rester anonyme. Ce propriétaire depuis cinq ans d’un appartement au 18, rue Plati est exaspéré. Avant-hier, il a eu plusieurs fois Albert Croesi en ligne. Le conseiller interministériel est très au fait de la situation. Il explique aussitôt: "Cette machine s’arrête ce lundi. J’ai informé les résidents que le 17 août au soir, les percussions lourdes seraient terminées. Dès ce mardi, ça s’allège."

Voici un exemple du quotidien actuel de la rue Plati… "Personne ne dit qu’il n’y aura ni bruit ni nuisances; c’est impossible. Mais il faut être en mesure d’informer, d’écouter, de trouver des solutions quand c’est possible, et de respecter les délais", souligne Albert Croesi.