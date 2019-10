"Changez vos mots de passe, faites des mises à jour, faites des sauvegardes." A Monaco, un expert de la cybersécurité rappelle l'importance cruciale d'avoir une bonne "hygiène informatique"

"Il y a plus de chance de toucher les jeunes, et même au-delà", assure Guillaume Poupard. Les messages se veulent simples, efficaces.

Exemple: "Changez vos mots de passe, faites des mises à jour, faites des sauvegardes. Je ne sais pas descendre en dessous [rires dans l’assemblée]", concède malicieusement l’expert, évoquant des progrès en termes de formation avec l’Éducation nationale et une base de cybersécurité "à solidifier" en France malgré une "alchimie remarquable" entre privé et public.

Aux professionnels, ensuite, de ne pas reproduire les erreurs du passé. "Dans d’autres écosystèmes, comme l’Intelligence artificielle (IA), je guette le mot “sécurité” et je suis très souvent déçu. Pourtant avec tout ce qui est en train de se développer, cette IA, cette nouvelle informatique, on risque de reproduire les erreurs qu’on a faites dans le passé avec des puces, des protocoles, des réseaux qui n’étaient pas conçus en termes de sécurité et dont on traîne les problèmes de legacy [systèmes devenus obsolètes, ndlr] depuis maintenant 20 ou 30 ans."

"On peut être compétiteurs avec des intérêts communs"

Il est temps, aussi, de raccrocher les wagons avec la concurrence internationale. En France, 2020 sera ainsi marqué par un projet coopératif de « Campus Cyber » qui pourrait intéresser des entités monégasques à l’heure où la Principauté, outre le développement d’une Smart City, ouvre un coffre-fort numérique au Luxembourg.

Un hub dédié à la cybersécurité pour lequel le Premier ministre, Edouard Philippe, a demandé au patron d’Orange Cyberdefense, Michel VanDenBerghe – avec le soutien de l’Anssi – de réfléchir aux cadres et contours.Une mise en commun des énergies public-privé et de moyens physiques comme numériques qui a connu des fortunes diverses dans le monde.La France a décidé de s’inspirer du CyberSpark, en Israël, qui fédère entreprises, universités et gouvernement.

"Les réflexions ont commencé avec un noyau dur de trois grands industriels: Orange, Thalès et Atos, confie Guillaume Poupard. On peut être compétiteurs et avec des intérêts communs (...). Et ne pas s’arrêter au strict périmètre français."

A bon entendeur.