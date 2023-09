Changement de formule pour le Trophée d’Auguste à La Turbie après trois ans de visite commentée théâtralisée

Ce binôme a emmené durant tout l’été le public au cœur de la vie d’Auguste et son trophée, à travers un dialogue théâtral, aussi drôle que réussi, alliant passé et présent, costumes d’aujourd’hui et d’époque. Rien ne prédestinait pourtant ces deux collègues à la chose.

Estelle Paloma et Christine Silvestri sont agents d’accueil au site du monument historique de La Turbie et gardiennes du parc qui l’entoure, respectivement depuis 2020 et 2004.

Elles ont été formées aux Beaux-Arts pour l’une, et à la communication et la publicité, pour l’autre, formation suivie d’une longue expérience dans l’hôtellerie-restauration à Monaco...

Aux premiers abords, elles ne se prédisposaient pas forcément à animer les visites commentées, en jouant une scène dans un décor réel pour le compte d’Auguste... Et pourtant, elles se sont bel et bien lancées il y a trois ans.

"Nous voulions proposer quelque chose de différent pour capter notre public, relate Estelle. Notre initiative a été acceptée et, après la crise sanitaire, elle a démarré lors des Journées du patrimoine. 35 personnes nous attendaient, nous étions pétrifiées..."

Et un vif succès au bout du compte.

Costume d’époque réalisé par Nathalie Harran

Depuis, chaque été, Estelle - habillée d’un costume d’époque réalisé par Nathalie Harran, « La Dame d’Atours » - et Christine, dans sa tenue de guide commentateur ont éclairé les touristes. Et ont su les tenir en haleine.

"Nous voulions une histoire ludique et rigolote ouverte à tous, précise Christine, aussi bien pour les adultes que pour les enfants." Et à chaque fois diluer des informations historiques.

"Mais pas trop non plus et sans qu’elles ne soient trop poussées. En quelque sorte survoler le passé du site et sa suite pour offrir une vue globale sans entrer dans trop de détails en donnant des dates comme 1539 avec François-1er." Ou en évoquant les moines de Colmar ou la table de Peutinger...

Pas de vérité historique

Un savant dosage entre le passé et le présent au cœur de propos réfléchis et accompagnés par une historienne, Christine Didier, qui a vérifié chaque mot, garantissant l’exactitude des affirmations. Tous les ingrédients de la réussite rassemblés au cœur d’un dialogue bien rodé.

"Aucun fait historique n’est acquis, c’est aussi le message qui a été transmis, reprend Estelle. Pour le Trophée plus qu’ailleurs puisque peu de recherches ont été réalisées. Nous en découvrons encore quasiment tous les jours. On oscille ainsi entre ce que l’on sait et les questions que l’on se pose, venues du passé avec le rôle d’Augusta."

La mère d’Auguste, incarnée par Estelle, qui a bien connu le Trophée, et qui confronte sa mémoire à ce que l’on sait aujourd’hui. Rôle joué par Christine.

"Tous les sujets possibles ont été abordés y compris avec des informations détectées récemment", affirme Christine. À l’instar de celles du passage de la route qui ne serait pas celui présenté aujourd’hui ou des matériaux utilisés pour la restauration du monument.

"Actuellement des prélèvements sont effectués afin de voir si c’est vraiment le marbre de Carrare, utilisé pour la restauration, qui l’a été à l’époque pour la construction alors même que La Turbie a toujours produit son propre marbre..."

Dimanche dernier, Estelle et Christine ont tiré leur révérence. Sans jamais imaginer au départ aller aussi si loin dans la durée.

Le temps est venu de tourner la page

Mais les retours ont toujours été très bons, "ceux d’historiens qui apprécient justement que nous prenions ce recul sur ces vérités historiques". Comme des novices qui se nourrissent.

"Le temps est aujourd’hui venu pour nous de passer à autre chose, de tourner la page. Nous avons reçu tous les habitants de La Turbie. Nous pensons que tous connaissent l’histoire que nous racontons. Et si nous voulons les voir revenir, il est désormais l’heure de lancer quelque chose de nouveau."

Place désormais à un chapitre nouveau pour le Trophée d’Auguste. "Il sera réfléchi au cours de cet hiver", termine en cœur le binôme. Avec une présentation très probable l’été prochain. Vivement.