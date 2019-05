L’équipe nationale de pétanque de Monaco s’est déplacée à Alméria (Espagne) dans le cadre des championnats du monde de pétanque auxquels ont participé 50 nations. La délégation monégasque était composée de sept personnes : Pintus Stéphane, le chef de la délégation, deux entraîneurs à savoir Fuentes Jean-Luc pour les hommes et Roux Roger pour les femmes, et bien évidemment les boulistes monégasques Bolis Marie-Lyne et Della Pietra Anne-Marie chez les féminines et Millo Franck, accompagné de son partenaire Eric Botte chez les masculins.

Une première depuis 1985

Les Rouge et Blanc ont réalisé un authentique exploit en décrochant deux médailles de bronze dans la catégorie mixte (Della Pietra / Botte) et en tête à tête masculin avec Franck Millo. L’aventure en doublette masculine s’est inclinée en huitièmes de finale. « Notre joueur Franck Millo, époustouflant tout au long de la compétition en battant les champions du Maroc, de Thaïlande, du Danemark, de la Tunisie et d’Allemagne, s’est incliné en demi-finale d’un petit point (12-13) face au suisse Maiky Molinas (futur vainqueur NLDR), souligne avec une pointe d’amertume le président de la Fédération monégasque de pétanque Didier Fulconis. Je suis très satisfait de la performance des athlètes. Nous venons de prouver que la Principauté avait sa place dans le gratin de la pétanque au niveau international. »

Depuis 1985, Monaco n’avait plus obtenu de médailles dans un championnat du monde senior. Almeria réussit bien aux Monégasques, un an après le sacre des jeunes aux championnats du monde qui fut, là aussi, une première historique.