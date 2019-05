Plus de cinquante personnes ont participé (enfants & séniors) au championnat de Monaco, qui s’est déroulé début mai. Pour les jeunes, la compétition s’est déroulée uniquement le mercredi 8 mai et les adultes sur toute la semaine. Vendredi avaient lieu les finales femmes et hommes avec la remise des prix adultes et juniors. C’était une grande joie pour le président de la Fédération monégasque de squash, le Dr Bruno Fissore et l’ensemble du comité de voir un club plein, avec une très belle énergie lors de cette soirée.

Le club fêtera ses 50 ans. Ce sera samedi 8 juin au stade Louis II. Pour cette occasion, trois joueurs professionnels (dont le numéro 1 français et champion du monde 2 015) passeront la journée avec les membres.

À 18 h, les pros feront une séance de dédicaces et photos pour les enfants, suivie d’un cocktail avec la presse.

À 18 h 30 : match exhibition.

À 20 h 30 : repas d’anniversaire au Lamparo.