Challenge sportif périscolaire : 5e victoire pour Paul-Doumer !

La 7e édition du Challenge sportif périscolaire, qui avait débuté le 4 décembre 2018, vient de s’achever début juin. La remise de trophée a eu lieu récemment à l’école Paul-Doumer.

Les élèves de CM2 des écoles des Cigales, des Copains, du Ténao et de Paul-Doumer ont participé à cette rencontre sportive, organisée par le service des sports en partenariat avec le service enfance et vie scolaire (animateurs/trices) de la ville, la société Elior (pique-nique), le Football club de Beausoleil et le Centre communal d’actions sociales (mise à disposition de minibus).

Les disciplines sportives pratiquées sont : basketball, handball, et football. Les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes, avec respect des règlements et valeurs.

En effet, « le challenge a pour objectifs d’occuper sainement les enfants pendant la pause méridienne autour des valeurs sportives telles que le respect, le courage ou le partage, de créer une dynamique d’école et de sensibiliser les enfants sur la notion de réussite collective », explique-t-on au service des sports.

Cinquième victoire consécutive

Le classement est effectué en additionnant tous les points remportés dans les trois disciplines (victoire = 3 points ; égalité = 2 points ; défaite = 1 point). Un point bonus est attribué à l’équipe qui remporte l’un des sports proposés.

En classement général, bien que les écarts se resserrent, c’est encore l’école Paul-Doumer qui remporte la victoire, pour la 5e année consécutive, avec 43 points ! L’école des Copains occupe la 2e place avec 38 points, suivie de l’école du Ténao (34 points) en 3e position, et l’école des Cigales (32 points) en 4e position.

À l’école Paul-Doumer, le trophée a été remis à deux élèves, Joana Costa Gomes et Eduardo Martins Machado, par Jacques Canestrier, conseiller municipal délégué à la réussite éducative, en présence des éducateurs sportifs (Alain Cissoko, Olivier Lambruschini, Stéphane Cordinier), et Agnès Fantino, animatrice référente de l’école Paul-Doumer.