Après six mois de compétitions tous les mercredis après-midi, on connaît les qualifiés pour les phases finales du Challenge entreprises de pétanque. Les équipes de la Mairie, des Carabiniers du Prince, de Décathlon et de la SMA sont directement qualifiées pour les quarts de finales. À l’inverse ECP, Novares, Sun Casino, Sporting, Monaco Telecom, Palais princier, CHPG et Sûreté publique devront passer par des barrages qui se joueront le lundi 4 novembre à 19 h.

Les quarts de finale se disputeront le mercredi 6 novembre à 19 h, tandis que le tournoi s’achèvera le samedi 9 novembre avec les demi-finales et la finale sur toute une journée.