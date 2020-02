Cette unité de police veille à préserver le cadre de vie de Monaco

Depuis le 3 février, au gré des artères, on les croise régulièrement en train de sillonner les 2,02 km² de la Principauté. À pied ou à vélo électrique. Leur gilet bleu, floqué des mentions "Police" et "Unité de préservation du cadre de vie", ne passe guère inaperçu et tranche avec l’uniforme traditionnel de la Sûreté publique. Dans le jargon de l’institution policière monégasque, on surnomme cette nouvelle unité sous son acronyme : UPCV.

Créée dans un contexte de débats musclés entre le Conseil national et le gouvernement autour du cadre de vie - ou qualité de vie, selon le côté où l’on se place -, celle-ci avait été expérimentée entre septembre et décembre 2018. Notamment pour fluidifier la circulation, l’un des points noirs du pays. Objectif : accumuler toute une série de données et recueillir le ressenti des équipes sur le terrain pour définir les futurs plans d’action.

Depuis, dix policiers, sous le commandement d’un gradé, composent l’UPCV, laquelle est rattachée à la Section de proximité et de sécurisation. Quatre lettres, donc, pour un triptyque de missions défini, ce mardi soir, par le conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, Patrice Cellario : "Cette unité a pour objet de renforcer les effectifs de la Sûreté publique pour lutter contre toutes ces incivilités qui, au quotidien, nous empoisonnent la vie, que ce soit en matière de circulation, de nuisances sonores ou d’incivisme des uns et des autres." On fait le point.

Fluidification de la circulation

C’est la principale mission de cette unité : fluidifier la circulation. On le sait, aux heures de pointe, le moindre incident peut congestionner ce territoire étriqué qu’est Monaco. En coulisses, les agents du Centre intégré de gestion de la mobilité veillent déjà au grain.

Avec leur vue d’ensemble et une communication renforcée avec le commandement opérationnel de la Sûreté publique, les agents de l’UPCV, rompus à la pratique de la circulation à bras, pourront, en temps réel, être dépêchés sur des créneaux horaires critiques et sur des sites clefs, préalablement identifiés. Place d’Armes, giratoire du Canton, carrefour de la Madone, sortie de la gare à Sainte-Dévote…

"Leur présence sur le terrain permet de rationaliser le comportement des automobilistes et d’améliorer sensiblement l’écoulement du trafic", confie Patrice Cellario. L’unité pourrait, après un temps de prévention, verbaliser les piétons franchissant le passage piétons alors que le petit bonhomme est rouge. Tout comme ils séviront lorsque la nouvelle mouture du Code de la route, intégrant la nouvelle réglementation pour les vélos et trottinettes, sera en vigueur.

Gare aux incivilités