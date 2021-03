Cette société de Monaco a offert 500 coffrets de café aux personnes qui luttent contre la pandémie

Forcément en étant la boisson la plus consommée au monde après le thé et la bière, le café est un produit qui trouve toujours sa clientèle.

En créant la société Espresso Monte-Carlo il y a cinq, Hayim Fresko a choisi de positionner son produit dans le haut de gamme: bio, artisanal et made in Monaco.

Techniquement le produit est made in France, car torréfié à Strasbourg. Mais le packaging soigné convoque le luxe monégasque.

C’est sur cet atout que l’équipe compte aujourd’hui faire évoluer sa marque. "On progresse doucement, la Covid-19 n’a pas aidé, mais nous commençons l’export prochainement en Italie". Pour l’heure, leur gamme est distribuée à Monaco et dans certains supermarchés en France principalement dans des enseignes bio.

"C’est notre atout de mettre en avant le bio et le côté artisanal de notre produit et de sa torréfaction. En plus, nous l’emballons dans une capsule qui garde tous les arômes" complète le gérant.

Les capsules étant compatibles avec le système Nespresso, il se prête même à rêver d’un avenir aussi fructueux pour sa marque. "Même si nous n’avons pas encore George Clooney comme égérie", sourit-il.