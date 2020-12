Cette formation gratuite à Nice vous permet de devenir graphiste ou vidéaste en six mois

Les inscriptions pour la deuxième session du Social lab sont ouvertes! De janvier à juin 2021, des jeunes de 16 à 25 ans pourront découvrir et se former aux métiers de la création numérique, tels que web designer, graphiste, designer sonore ou encore vidéaste.

"Pour le premier module qui commence le 4 janvier, les jeunes rencontrent des professionnels qui leur parlent de leur spécialité. Ça les aide à modeler leur parcours pour la suite. Mais la plupart participent au programme complet", indique Tania Cognée, responsable du Hublot, le centre de création numérique situé au cœur du 109, le pôle de cultures contemporaines à Nice.

Cette formation gratuite s’adresse en priorité aux 16 à 25 ans et aux personnes sans emploi sans qualification, mais est ouverte à tous. "Notre public cible, c’est avant tout, ceux qui sont un peu oubliés, qui ont moins d’opportunités et qui peuvent être en décrochage scolaire, précise Magali Lussiez, coordinatrice du Social lab. On veut pouvoir donner une chance à chacun. Avec ce contexte sanitaire, il y a une volonté et un besoin dans le numérique, c’est l’occasion de remobiliser ces personnes et recréer du lien."

Une formation complète et intensive

Pendant six mois, les apprenants bénéficient de six modules de deux semaines, une partie en ligne, l’autre en présentiel. Ils alternent entre la théorie le matin et la pratique l’après-midi. Les projets vont des sites e-commerce aux cartes de visite en passant par la conception de clips vidéo. "Le vendredi, les jeunes présentent leur création de la semaine avec la présence de professionnels et de partenaires, pour qu’ils puissent se mettre aussi en situation", détaille Magali Lussiez.

La dernière phase de la formation est consacrée à un accompagnement professionnel pour consolider les perspectives des jeunes vers un premier travail, une plus longue formation ou un service civique.

"Le Social lab a aussi été le moyen pour une de nos élèves de finaliser son projet de microentreprise", met en valeur la coordinatrice du projet. Tania Cognée complète: "Une autre a décidé de lancer sa boîte d’événementiel de soirées sonores. Ils entreprennent. C’est aussi une façon pour eux de comprendre que c’est possible, ils peuvent se lancer."

"Maintenant, je fais quelque chose que j’aime"

Dylan, 22 ans, fait partie des apprenants de la première session. Grâce à ce parcours, il a confirmé son envie de changer de voie professionnelle. Il est maintenant en service civique au Hublot et aide pour la communication à travers des capsules vidéo.

"Avant, j’étais agent de sécurité. C’était plus une nécessité qu’un plaisir. Maintenant, je fais quelque chose que j’aime avec l’envie de persévérer". Quand il le pourra, il rejoindra une formation certifiante.

Ce Niçois est très reconnaissant d’avoir bénéficié de ce programme: "Cette formation a été une super expérience. Je me suis fait des amis en plus d’approfondir mes connaissances. C’est un climat très bienveillant et pédagogue en plus d’être accessible à tous les niveaux. J’encourage vraiment toutes les personnes intéressées à ne pas louper cette opportunité!"

Pour cette session, les parties en ligne seront renforcées pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer mais qui souhaitent tout de même participer aux modules.

Savoir +

Le Hublot : l’Entre-Pont (le 109), 89, route de Turin. 04.93.31.33.72.

https://social.lab.lehublot.net/