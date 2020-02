Cette femme apprend aux bébés à s'exprimer en langue des signes

Trois p’tits chats, chapeau de paille, paillasson… Une comptine où le rythme compte tout autant que les gestes.

Et justement, c’est en se basant sur la faculté des tout-petits à emmagasiner ce genre d’information que la méthode "Bébé fais-moi signe" est née.

Dans le cadre de l’événement Bouquins câlins, Marianne Pustoc’h de Ressources parentalité 06 à Mandelieu-la-Napoule va présenter un atelier d’initiation aux parents et p’tits bouts volontaires ce jeudi à 10h au sein de la médiathèque Albert-Camus à Antibes.

Quel est le concept?

"Les bébés communiquent bien avant de savoir parler. Avec les pleurs, mais aussi avec les mains: pointer du doigt, faire les marionnettes, dire au revoir… Alors pourquoi ne pas utiliser la langue des signes pour communiquer avec bébé avant l’acquisition du langage? Un bébé qui signe est moins frustré, il pleure moins puisqu’il parvient à exprimer sa colère, sa peur, ses besoins."

C’est de la langue des signes française (LSF)?

"Oui, chaque signe correspond à un mot de LSF. Le but est d’apprendre le mot-clé."

Il ne s’agit pas de construire de phrases mais de donner l’idée-force?

"Exact: on va apprendre le signe dormir, téter, biberon par exemple. Mais aussi se diriger vers les fruits, légumes, tout ce qui est autour du bain, de l’hygiène, de l’habillement, de la maison, des animaux et personnes. Et également des émotions: je t’aime, j’ai peur, je suis content, je suis en colère…"

Comment l’apprentissage se met en place?

"Ce sont des sessions de six séances, espacées de 15 jours de 45 minutes à une heure. On fait plein de jeux, des comptines, des histoires. On va toujours être dans la répétition. On voit un nouveau thème à chaque fois. Ce sont d’abord aux parents d’apprendre. Les enfants sont des éponges: ils absorbent, absorbent, absorbent… Et un jour, l’enfant va se mettre à signer."

Un côté magique dans ce moment, non?

"Le premier signe de son enfant, c’est comme son premier mot: c’est tout aussi beau."

On peut commencer à quel âge?

"Dès cinq mois. En fait il n’y a pas d’âge vraiment pour débuter mais comme les séances sont au nombre de six tous les quinze jours cela amène l’enfant à 8 mois. On dit que l’enfant signe de lui-même aux alentours de neuf mois. Après, on peut commencer tôt: au final ce n’est pas l’âge de l’enfant qui compte tant, c’est plutôt la motivation des parents. Plus on commence tôt, plus le risque de se lasser pour les parents est grand: puisqu’il faut continuer à signer même si l’on n’a aucune réponse."

Il faut l’intégrer dans son mode de vie, c’est ça?

"Comme lorsque vous apprenez l’anglais ou la conduite: c’est une question de répétition et d’apprivoisement. Il faut effectivement adopter cela dans son quotidien pour que les choses fassent sens. C’est quelque chose de génial parce qu’une fois les enfants plus grands on peut continuer à signer les comptines, les histoires… Et leur faire prendre conscience de ce qu’est le handicap également à travers les signes qu’ils ont appris tout bébé. Cela leur ouvre l’esprit."

Et renforce la complicité parent/enfant aussi?

"Complètement, cela enrichit le lien, la tribu. Je pense à des petites choses: lorsque votre enfant est dans le car pour son premier voyage scolaire vous pouvez discuter à travers la vitre et aller au-delà du seul "coucou de la main". En cultivant cela, l’envie d’apprendre de nouveaux mots grandit."

Les Bouquins câlins au menu

Le rendez-vous mettant à l’honneur les p’tits bouts dans le réseau des médiathèques de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis poursuit son bonhomme de chemin.

Ce mercredi à 10h30 dans la salle d’activités de celle d’Antibes, c'était Mon petit cœur dans le navire avec Caroline Duval de la Cie BE: un spectacle de trente minutes porté sur la création de chansons - à vivre avec son petit dès 8 mois.

Vendredi, c’est ambiance comptines et jeux de doigts avec Sylvie Nanni, pour une promenade à travers les contes à 10 heures dans la salle Heure du conte au niveau 2.

Samedi, à 10h30, toujours dans la salle Heure du conte, Adeline Corso, instructrice en massage bébé et Marine Petitjean, éducatrice et fondatrice de l’association Bébé se livre proposent un atelier mots et caresses: un massage avec une lecture autour du corps.