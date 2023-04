Le mois de mai arrive et les jours fériés aussi! L'occasion de partir quelques jours, et nombreux sont ceux qui pourraient choisir la commune d'Èze pour une escapade sur la côte...

En effet, la plateforme américaine payante de location de logements de vacances Airbnb, a dévoilé son classement des 10 communes du littoral les plus accueillantes en France. Et parmi elles on retrouve la commune d'Èze.

Parmi le Top 10, on retrouve en tête La Hague dans la Manche, Port-en-Bessin-Huppain dans le Calvados ou encore Le Bois-Plage-en-Ré. Èze se place fièrement en 4ème position, en étant la seule commune de la région PACA à être citée dans ce classement.