Cette association de Monaco vous aide à rééduquer vos chiens agressifs

Dans leur box de plusieurs centaines de mètres carrés, ces chiens, jadis battus ou traumatisés, retrouvent littéralement une seconde vie. Derrière une agressivité qui s’amenuise au fil des jours, grâce à la patience de Vanessa et Théo, se cache souvent un douloureux passé.

Loki, brûlé à l’acide

Ce malinois de 2 ans errait dans une cité à Toulon. Maltraité dès sa naissance, il a été sorti de la misère par l’association RosalieProvence. "Il a été brûlé à l’acide.Vu qu’il n’avait pas de puce, on n’a jamais pu porter plainte contre le propriétaire", confie Vanessa Gaudel.

Physiquement très faible et agressif au début de sa rééducation – "il nous avait mordus" – le canidé est aujourd’hui sage comme une image.

Orthos, "une arme" selon la justice

Récupéré le 7 octobre à Gréolières lors d’une opération de gendarmerie – le propriétaire détenait illégalement douze chiens qu’il croisait puis vendait sur Internet – ce malinois de 5 ans est l’un des chiens les plus agressifs du centre de réhabilitation. Et ce, même si son comportement s’assagit au fil des jours.

"Aux yeux de la justice, il était considéré comme une arme. Ça a valu des points de suture à un gendarme d’ailleurs. Il était attaché à un mètre de chaîne, il ne connaît rien, ne bouge pas.C’est un chien traumatisé et sans émotions", confie le couple.

Sparrow, une patte coupée

"On l’a récupéré dans une casse à Carros. Il n’avait que trois pattes. On ignore quelle est l’origine de la blessure mais on imagine que c’est son propriétaire qui lui a infligé cela car ça n’a pas été opéré et la coupure est nette. Sa mère était squelettique et remplie de tumeurs, elle a vécu deux semaines avec nous avant de mourir."

Prince gardait de la drogue à Marseille

Ce malinois de 4 ans gardait de la drogue dans des cités à Marseille. Enfermé dans une cuisine, dont la porte avait été condamnée par des planches, il avait été récupéré après plusieurs jours sans eau, ni nourriture. Face à un niveau d’agressivité rarement égalé, son propriétaire peu scrupuleux avait été contraint de l’abandonner sur place.

Alors que Sky Dog, via une vidéo sur Youtube, amorçait sa renaissance, sa férocité en cage avait fait le buzz sur la Toile.

Près de cinq millions de vues comptabilisées à ce jour. Si le chien peut désormais être lâché en liberté au milieu d’inconnus, son cas est unique. "Il n’est pas adoptable par un particulier. Il peut redevenir agressif si on prononce le mot “Attaque”. Il a ce terme ancré en lui", déplore Hugo.

Des projets professionnels pour 2020

En bas de la propriété, un vaste espace est actuellement en travaux pour accueillir dès 2020 des cours collectifs, le couple n’assurant pour l’heure que des cours individuels.

"L’idée est de faire venir dix maîtres et autant de chiens pour faire de l’éducation classique: les faire s’asseoir ou coucher, les rendre sociables, leur faire faire du slalom", relatent Hugo et Vanessa.

Autre projet: devenir centre de compétition pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et organiser des compétitions de Dog Cross Fit, autrement dit une course d’obstacles entre les chiens participants.

Le tout soumis à des règles strictes.

"Il y a du saut de haies, du saut en longueur, du saut en hauteur pour attraper un boudin, de grands murs à franchir, du weight pulling c’est-à-dire la traction par le poids, liste Hugo. On reçoit tous les équipements le mois prochain. Le temps de tout mettre en place, d’aménager les lieux, on pourra débuter au début de l’année prochaine. C’est très prisé, on pourra accueillir une centaine de spectateurs."