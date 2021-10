C'était il y a un an... Ils ont rendu hommage à Nadine, Simone, Vincent, victimes de l’attentat de la basilique Notre-Dame à Nice

"Là où un terroriste a jeté la mort, là où un terroriste a jeté la haine, nous répondons par la justice, la paix et la fraternité."



Vendredi, en fin d’après-midi, Nice et la Nation ont rendu hommage aux trois victimes de l’attentat de la basilique Notre-Dame. C’était il y a un an, le 29 octobre 2020. Ils s’appelaient Nadine, Simone et Vincent.



Et "chacun était unique, chacun était une part de l’humanité", a chuchoté Christian Estrosi au cœur de la basilique. "Ils étaient des lumières. Et d’un seul geste, ces lumières ont été éteintes. Comme j’aimerais que ces lumières soient toujours parmi nous", a encore lancé le maire de Nice, les yeux dans les yeux des proches des trois victimes.



"Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j’aimerais que ce soit la dernière fois que de telles circonstances nous réunissent. Pourtant, nous en doutons, tous".

"Unis comme une famille"

Un mot, ensuite, pour les sœurs de Simone Barreto-Silva. Pour ces trois fils qui pleurent "une mère exceptionnelle": "Vous incarnez ce que la République peut avoir de plus magnifique dans l’éducation des enfants."



Une pensée pour Joffrey, l’époux de Nadine Devillers, "cet homme formidable à qui il manque la moitié du cœur". Enfin, un message attendri vers la compagne et les filles de Vincent Loquès qui ont "perdu un papa, un mari, un refuge". Et Christian Estrosi de poser: "Nous sommes unis, comme une famille peut être unie quand elle reste debout face à un malheur."

"Une fois encore, une fois de trop"

Alors que les cloches de Notre-Dame résonnent, Gérald Darmanin prend la parole: "Le 29 octobre 2020, une fois encore, une fois de trop, la haine aveugle du terrorisme islamiste a frappé la France."

Le ministre de l’Intérieur assène: "Il faut se rappeler que le mal est toujours là. Et c’est le devoir de chaque Français de se souvenir de chaque visage innocent et supplicié."



Il évoque « le visage de Simone », celui "de l’intégration", "du respect des valeurs de la République". "Le visage de Vincent", le sacristain, "le pilier", "heureux comme sont souvent ceux qui s’investissent dans une communauté religieuse".



Puis, "le visage de Nadine », celui d’une femme courageuse, « celui de quelqu’un à qui la vie n’a pas fait beaucoup de cadeaux, mais qu’elle a eu la force d’affronter".

"C’est s’attaquer à la France"

Gérald Darmanin a voulu, ensuite, avoir une pensée "plus particulière pour les catholiques de France, souvent visés par la barbarie islamiste."



Mais aussi, pour "nos compatriotes musulmans, eux aussi victimes de cette barbarie [...] et dont la voix est recouverte".



Sans faiblir et en réaffirmant la fermeté de l’État, le ministre conclut: "S’attaquer à un professeur, à un prêtre, à un croyant, à une église, une mosquée, une synagogue, un café, un restaurant, c’est s’attaquer à la France, à notre identité, notre culture, notre mode de vie. Que cherchent les terroristes ? La terreur, et nous faire nous lever les uns contre les autres. Mais la France n’est pas un pays où les uns se lèvent contre les autres."

Juste avant les prises de paroles, les familles et proches des victimes, s’étaient engouffrées dans la basilique, en écoutant l’un des fils de Simone chanter tout l’amour pour sa mère.

"Je revois ton sourire, j’entends le son de ta voix donner sans répit de l’amour autour de toi, ces quelques mots pour te dire à quel point tu comptes pour moi"... Une cérémonie précédée par le dévoilement de La Colombe de la paix de Théo Tobiasse, installée sur le parvis. Ce sera leur monument contre l’oubli. Et sur le socle de l’œuvre, trois prénoms: Nadine, Simone et Vincent.