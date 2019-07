Cet été, l’opération Monaco Plage Propre fête sa dixième année

La 10e édition de l’opération « Monaco Plage Propre » a débuté ! Cette année encore, la mairie de Monaco, la Direction du tourisme et des congrès (DTC) et la Société monégasque d’assainissement (SMA) renouvellent leur partenariat afin de sensibiliser les fumeurs au maintien de la propreté et de la qualité des plages.

Depuis quelques semaines, les cendriers coniques en libre-service ont retrouvé leur place sur les présentoirs aux trois points d’entrée de la plage du Larvotto et les cendriers de poche sont à disposition du public dans trois distributeurs installés au solarium de la nouvelle digue.

Distribués en ville

Ces derniers sont également distribués en ville par les hôtesses estivales de la DTC ainsi que dans les différents points d’information de l’entité.

Une fois les stocks épuisés, ils seront remplacés par un nouveau format de cendrier de poche, dit « cendrier clic-clac ». Pour rappel, tous les cendriers peuvent être conservés afin d’être réutilisés ou reposés sur les présentoirs ou dans les distributeurs.

Des flyers d’information intitulés « Monaco zéro mégot » - ainsi que leur version anglaise - seront également distribués au public durant tout l’été afin d’expliquer l’impact des mégots de cigarette sur l’environnement et encourager l’action de chacun pour lutter contre cette forme de pollution.

Le Parc Princesse Antoinette devient non-fumeur

Enfin, dans cette même démarche, le Parc princesse Antoinette, autre site communal très fréquenté par les familles, vient de modifier son règlement intérieur et devient entièrement non-fumeur. Le Jardin exotique de Monaco rejoindra très prochainement le parc en devenant à son tour un espace où la cigarette est strictement proscrite.