Cet artisan réalise des créations uniques dans son atelier de Saint-André-de-la-Roche

Situé rue Jules-Gilly, le magasin ne passe pas inaperçu. Nombreux sont les badauds qui s’arrêtent pour jeter un coup d’œil. Intrigués par son travail.

Transparence est une affaire de famille. Danielle, son épouse, gère le commerce. "Plus on va dans le temps, plus les gens sont fascinés par ce genre de choses", affirme-t-elle, pour expliquer la popularité du lieu.