Cet Antibois va tenter sa chance à l'émission Ninja Warrior pour la 4e fois à Cannes

Visiblement atavique chez les Hubener, la détermination pousse Thomas à se confronter une nouvelle fois au plateau de Ninja Warrior.

Pour rappel, l’Antibois a déjà participé trois fois à l’émission de TF1. Chaque édition, il s’approche de plus en plus du but, s’entraînant spécifiquement pour combler les "lacunes" qui lui font lâcher prise.

Devant être tourné au printemps mais repoussé avec la crise sanitaire, le programme devrait être enregistrée en septembre à Cannes. Et cette fois-ci, il y a de grandes chances que notre candidat monte victorieusement la Tour des Héros!