C'est un des baromètres de la Principauté: l’activité de la SBM a dégringolé entre avril et juin

Dans ce contexte, avec, de surcroît, l’annulation de la majorité des congrès et autres rendez-vous professionnels, l’automne s’annonce très morose. Durant le confinement, 66% du personnel a été mis en Chômage total temporaire renforcé (CTTR). Aujourd’hui, le dispositif mis en place par l’État ne concerne que 6% des salariés. Dans les semaines ou mois qui viennent, avec un chiffre d’affaires qui est réduit de moitié et pourrait encore descendre, il est possible que le nombre de salariés de la SBM au chômage augmente…

De là à licencier? "On n’en est pas là." Des fermetures d’hôtels? "Rien n’est décidé." Mais Jean-Luc Biamonti explique aussi qu’il va falloir trouver des solutions rapidement… "Face à une situation économique très préoccupante, le groupe doit proposer et négocier, dès cet automne, des mesures structurantes et produisant des effets tant à court qu’à long terme, pour réduire les contraintes qu’il supporte en termes de surcoûts d’exploitation", note la SBM. Déjà, la société se serre la ceinture et a renoncé à quasiment tous ses projets d’investissements…