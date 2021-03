Ces villages de la Roya "renforcent leur communication" en adoptant l'application "Ma Mairie en Poche"

Depuis jeudi, le village de Breil-sur-Roya est disponible sur "Ma Mairie en Poche", une application téléchargeable sur Appstore et Android. Ainsi, ce nouvel outil de communication permet de mieux informer la population.

"La Tempête Alex, qui a durement frappé la Roya et plusieurs autres vallées des Alpes-Maritimes, nous a rappelé l’importance de renforcer nos outils de communication et le lien entre les mairies et leurs populations", précise Sébastien Olharan, le maire de Breil-sur-Roya.

La commune se modernise, et souhaite communiquer davantage, sans pour autant enlever les moyens traditionnels, comme l’affichage, précise ce dernier.

Cette plateforme permet cependant d’être informé en temps réel des travaux en cours et notamment sur l’avancement de la reconstruction de la vallée.

"À ce jour, 303 personnes ont déjà téléchargé l’application sur Breil. C’est formidable, plus les gens l’utilisent plus elle sera efficace" ajoute le premier magistrat.

Tende et Fontan aussi sur l’application

Fontan a été la première commune de la vallée de la Roya à s’installer sur la plateforme il y a quelques semaines.

La mairie a d’ailleurs précisé sur son Facebook, que pour ceux n’ayant pas de smartphone, ou ne pouvant pas télécharger l’application, ils auront tout de même la possibilité de recevoir les informations, mais autrement.

Les habitants qui le souhaitent, peuvent venir directement à la Mairie, et indiquer leur numéro de téléphone portable, afin qu’ils puissent bénéficier de ces messages via SMS.

Tende se modernise également, et a rejoint "Ma Mairie en Poche" jeudi, en même temps que Breil.

Mode d’emploi

Rendez-vous sur Appstore ou Android, téléchargez "Ma Mairie en Poche". Une fois l’application ouverte, tapez le nom de la ville, ajoutez-la, et le tour est joué. Avec les notifications, vous serez alertés en temps et en heure des dernières actualités. Celles-ci sont classées en différentes catégories et concernent la mairie en général, les travaux, la jeunesse et le sport, la culture et l’événementiel, la sécurité.

D’ici quelques semaines, l’application offrira également aux citoyens la possibilité d’envoyer des signalements, qui parviendront instantanément à la commune, ce qui permettra une prise en compte et une intervention plus rapide.

Des sondages pourront également être mis en place.