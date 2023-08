"Je préfère transpirer à vélo que dans la rame bondée": ces Français qui choisissent de pédaler pour venir travailler à Monaco

Ils en ont ras le bol. Des retards, des suppressions, du monde, de l’incertitude, de l’angoisse quotidienne. Ils ont tous des métiers différents mais ont pour point commun ce trajet. Quotidien. Entre Monaco et Nice (ou ailleurs pour certains). Et ils ont aussi pour point commun d’avoir fait un autre choix que celui du train. Une alternative au rail qui leur permet d’être plus sereins tout en ayant bonne conscience. Car toutes les méthodes utilisées ici sont plus ou moins vertes. Le vélo, le covoiturage...

Parole à ces travailleurs monégasques qui ont décidé de ne pas faire comme tout le monde.

Ils vont bientôt fêter leurs 10 ans d’existence.

L’association MCBike2Work regroupe une quarantaine de cyclistes qui font, presque tous les jours, le trajet entre Nice et Monaco. Et l’idée est partie de pas grand-chose. "En 2014, plusieurs personnes qui travaillaient chez SBM Offshore venaient assez souvent à vélo, explique Ivan Blanco Vilar, vice-président de MC Bike2Work, qui s’occupe de la partie communication de l’association. Cet été-là, ils ont créé l’association pour avoir des aides du fonds social. Et puis le groupe s’est agrandi petit à petit. Des collègues en ont vu certains arriver à vélo alors ils ont voulu faire pareil."

Une méthode verte

Avec 45 minutes de temps de trajet, cette alternative a au moins l’argument du temps en sa faveur. Le voyage en train n’est guère plus rapide. Mais ce n’est pas tout selon Ivan. "C’est une manière plus écoresponsable de se rendre au travail. Personnellement, je prenais le train les deux premières années où j’ai commencé à travailler à Monaco. On connaît les inconvénients du train qui est souvent blindé, parfois en retard etc. Maintenant je préfère transpirer sur le vélo que dans la rame bondée [rires]. C’est plus agréable et en plus on a un cadre magnifique. Je pense que les Parisiens doivent être jaloux."

Sans oublier les bénéfices pour la santé. Si vous enlevez la pollution des pots d’échappement sur le trajet, difficile de trouver mieux pour le corps et l’esprit. "On commence la journée par du sport. La plupart d’entre nous travaillons assis à un bureau donc ça nous permet de bouger un peu."

Autre avantage, le fait de pouvoir rouler tout au long de l’année. "Avec le temps qu’il fait ici c’est une alternative à l’année. On peut rouler, il suffit de se couvrir un peu plus en hiver."

Des conditions non-négligeables

Seulement voilà, Ivan reconnaît que cette option n’est pas possible pour tout le monde. "On a deux douches à chaque étage et on peut laisser nos vélos au parking", explique l’employé de SBM Offshore. Un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. "La plupart d’entre nous travaillent chez SBM Offshore. Mais il y a quelques personnes extérieures à la boîte qui voudraient le faire aussi sauf qu’ils n’ont pas les douches et un parking sécurisé..." Il faut aussi pouvoir tenir la route sur une aussi longue distance, même si le vice-président assure qu’avec l’exercice, on s’améliore rapidement.

Une sortie mensuelle café-croissant

Si l’association a su instaurer un bel esprit de groupe, les membres font la plupart du temps le trajet seul. "Chacun s’organise comme il peut selon sa vie personnelle. Certains membres ont un groupe Whatsapp et se retrouvent pour faire le chemin ensemble." Cela n’empêche pas certains d’entre eux de se croiser parfois sur la route. Et de se reconnaître notamment grâce aux maillots verts distribués aux adhérents par l’association. "Et puis si on partait tous en même temps on provoquerait des bouchons", plaisante Ivan.

En revanche, et c’est la tradition, MCBike2Work organise chaque fin de mois une sortie café-croissant en Principauté pour resserrer les liens. Et la viennoiserie est offerte!

Savoir+

Il est possible d'adhérer à l'association avec des frais d'inscription de 10 euros annuels.

Klaxit, une alternative écologique et avantageuse Jean-Marc Mendes est cuisinier. Il fait quotidiennement Carros-Monaco en passant par Saint-Laurent-du-Var pour récupérer une collègue, tôt le matin. Après avoir été un fidèle du rail, il utilise désormais sa voiture électrique et ce, depuis près de dix ans. "Il faut qu’on soit à 6h30 à Monaco. À l’horaire où je viens, avec les retards et les suppressions de trains, c’est très compliqué. Pour peu que celui de 5 h 30 ait un retard, je me mets moi-même en retard et ce n’est pas possible. C’est de ma responsabilité d’ouvrir, de tout préparer etc. Il n’y a pas de filet de sécurité parce qu’il n’y a personne d’autre. Et puis si je ratais mon train, celui d’après était plus de trente minutes plus tard. Il ne fallait pas le rater ou qu’il soit supprimé." Même chose pour le retour, alors qu’il termine le travail à 15h. "Le train n’était pas là avant 16 h. Il fallait que j’en prenne un qui était rapide pour descendre à Nice-Ville et prendre un bus ensuite. C’était le parcours du combattant." Pourtant, comme de nombreuses personnes avant lui, il vante les avantages du train. Mais ces derniers sont trop souvent éclipsés par son dysfonctionnement. "C’est dommage que ce soit trop aléatoire, sinon ce serait l’idéal." Après plusieurs années il s’est progressivement mis au covoiturage. "Un jour, ma collègue avait un problème avec sa voiture. Je lui ai donc proposé de la récupérer et après on s’est rendu compte que c’était mieux pour partager les frais." Plus récemment encore, depuis deux ans, le Carrossois a commencé à utiliser Klaxit, cette application gérée par BlablaCar, disponible en Principauté. "C’était doublement gagnant. À la base, on se partageait seulement les frais d’autoroute entre nous avec ma collègue. Mais maintenant Klaxit me rémunère les courses. Donc elle me fait une demande et comme c’est ma collègue, j’accepte à chaque fois." Il s’est mis à faire de même avec des utilisateurs de l’application. Jean-Marc affiche son trajet et son horaire et les usagers de l’appli peuvent le sélectionner. "Chaque jour, je prends deux personnes en comptant ma collègue." En échange, il bénéficie d’une rémunération non-négligeable. "Ils fixent un plafond de 3 euros par personne par voyage et on doit être quatre au maximum dans la voiture, moi compris." Comprenez : pour un voyage Nice-Monaco, vous pouvez toucher jusqu’à neuf euros si vous prenez trois personnes à bord.