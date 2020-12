Ces riches Russes qui s'organisent pour fêter le Nouvel An à Monaco

Quitte à passer par Milan, à moins qu’il ne possèdent un jet privé, les Russes ont décidé de passer les fêtes et notamment le réveillon du nouvel an sur la Côte et à Monaco. Covid ou pas, ils seront là.

L’un d’entre eux, richissime patron dans le domaine de la pétrochimie, a ainsi l’intention de privatiser son home sweet home monégasque pour une dizaine de proches... et cherche un grand chef étoilé pour lui régaler les papilles le soir de la Saint-Sylvestre.

A Cannes, Richard Tripodi, qui dirige Your VIP Service (une société de conciergerie de luxe), avoue avoir de la demande.

Rien naturellement de comparable avec l’année dernière, mais quand même: "De très nombreux Russes ont acquis de très beaux appartements à Monaco. Bénéficiant ainsi du statut de résident, rien ne les empêche de venir passer les fêtes en Principauté avant, parfois d’aller skier sur les pistes de stations de sports d’hiver suisses de Gstaad ou Zermat."

Contraintes sanitaires

Le job de Richard, en l’espèce, n’est pas facilité par les contraintes sanitaires liées aux déplacements ente la Russie et la Côte d’Azur.

Dès lors que les vols réguliers de l’Aeroflot n’atterrissent plus ni à Nice ni à Paris, c’est via Milan ou parfois Genève que ces novarichs seront "contraints" de transiter pour atteindre le Graal de leur séjour monégasque: "Pas simple, concède le patron cannois de Your VIP Service. Il fauta chaque fois affréter une limousine jusqu’à Milan pour les récupérer et, ensuite en passer par tout un tas de formalités administratives, pour acheminer ses clients en France ou en Principauté via la Ligurie."