Ces restaurateurs de Menton ont monté un "marché éphémère" en quatrième vitesse pour "exister" pendant les fêtes

Habituellement à cette période de l’année, les carnets de commandes sont pleins et les cuisines sur le qui-vive pour préparer les repas de réveillons. Mais cette année, il n’y aura pas de clients.

Et notamment les Italiens, qui ne pourront pas venir célébrer les fêtes de fin d’année de l’autre côté de la frontière.

Une fois le tableau noir dressé, les professionnels de la restauration et petits producteurs doivent s’adapter pour survivre. Depuis le confinement, certains faisaient déjà du " click and collect " avec plus ou moins de réussite. Alors, toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour " exister ".

Depuis ce lundi matin, sur l’esplanade Francis-Palmero, les restaurateurs, traiteurs, commerçants alimentaires et producteurs locaux ont décidé de s’unir pour faire face à une fin d’année difficile.

Et pour attirer le chaland, ils ont monté une dizaine de stands tous plus alléchants les uns que les autres. À l’origine du projet de ce " marché éphémère ", le temps des fêtes, Lætitia Sanchez Oussely.

Administratrice du groupe Facebook " Aidons nos restaurateurs/commerçants Mentonnais Roquebrunois " qu’elle avait mis en place pendant le confinement, elle était ce lundi matin aux côtés des restaurateurs : "L’idée est venue d’un membre du groupe, alors rapidement, j’ai pris les devants et je me suis dit, il faut tenter ! ".

Elle comprend les mesures gouvernementales, mais juge que les métiers de bouche sont capables de s’adapter au contexte sanitaire : " Regardez le président, il a attrapé le Covid lors d’un repas [..] Mais on est intelligent, on est capable de s’adapter, on sait faire. "

Des stands partagés et ouverts à tous

Ce lundi matin, il n’était qu’une petite dizaine sur l’esplanade. Et pour cause tout s’est fait au dernier moment.

Les organisateurs n’ont eu l’aval de la mairie que jeudi matin. Mais ces derniers attendent davantage de restaurateurs.

Pour rejoindre l’événement, il suffit de se faire connaître auprès de Lætitia Sanchez Oussely ou via le groupe Facebook. Mais le véritable esprit du marché, c’est la solidarité.

Certains ont leur propre stand à l’image du restaurant Le Vintage, qui sert des mets provençaux ou du Darkoum, qui propose couscous (au poulet, boulette ou merguez) et tajines.

On retrouve aussi le magasin Signorini Tartufi, qui présente une large gamme de produits à base de truffes, ainsi que des dégustations gratuites.

Les autres stands sont eux partagés, celui que tient Lætitia accueille par exemple un vendeur de vins, Le Quai 49 et ses foies gras maison et Le Petit Labo de Sainte-Agnès avec ses chutneys de figues et ses fougasses.

Sur l’emplacement d’à côté, Franck de Vergranne – gérant du Paris Palace, une brasserie du bord de mer mentonnais, habituellement bondé – sert des bières, du café et de la Pata Negra.

Lui aussi partage son stand, avec Jeff de Bruges, spécialiste des chocolats et Madame Bleue, qui présente un cake aux épices.

En plus de vendre de beaux fruits de mer, La Pêcherie a mis à disposition des restaurateurs son camion frigorifique.

Pour Franck de Vergranne, l’initiative est surtout intéressante pour garder le lien social perdu après ces mois d’inactivité : " On est là pour dire qu’on essaie de rester vivant, pour dire qu’on existe. [...] Avec ce marché, on a un petit appoint financier mais le principal leitmotiv, c’est le lien social. "

Que ce soit pour faire ses courses de dernières minutes ou simplement pour se faire plaisir, les restaurateurs mentonnais ont besoin de vous.

Pour avoir une table de réveillon, sublimée des meilleurs mets, vous savez ce qu’il vous reste à faire !