Ces plages discrètes qui valent le détour sur la Côte d’Azur

Bienvenue dans la péninsule la plus discrète de la Côte d’Azur et son sentier littoral. Le visiteur entre ici dans une parenthèse insouciante, celle de la Belle Époque.

À l’est, le promeneur est accueilli par un buste de Le Corbusier qui a donné son nom à la promenade.

Tournant définitivement le dos à Menton, on découvre alors cette impressionnante masse de rochers déchiquetés par une mer qui prouve, ici, qu’elle n’est pas toujours si sereine.

Le visiteur y découvrira ce qui se fait de plus incroyable en matière d’architecture, à l’instar de la villa Cyrnos de l’impératrice Eugénie.

Parce que les plus grands de ce monde sont venus et viennent encore se soustraire aux regards à l’ombre du cap Martin.

golfe bleu