Ces Niçois vont participer au championnat de France de barbecue ce week-end

Ils sont cinq. Quatre Niçois et un Parisien. Une bande de potes qui va se chauffer au championnat de France de barbecue pour amateurs, samedi et dimanche aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).

Le genre d’épreuve qui fait du bien par les temps qui courent. Car même si cette compétition exige méticulosité, précision, invention, elle crépite d’abord sur les braises de l’amitié, de la joie de vivre, de la gourmandise et du partage.

Et c’est ce fond de sauce qui a mis en appétit ce club des cinq, pas du tout issu du monde de la restauration ou de la rôtisserie: Benjamin Roux, employé à la Fédération nationale d’athlétisme, Corentin Debort de l’Automobile club de Monaco, Corentin Juliot, étudiant, Pierre Pouilloux qui évolue dans le BTP, plus le Parisien de l’étape, Adrien Picard.

C’est la première fois qu’ils passent sur le gril de cette compétition sponsorisée par une marque de barbecue qui fournit le matériel et les ingrédients.

"On avait entendu parler de ce championnat, raconte Benjamin. On s’était dit que ça pourrait être marrant de s’y inscrire. Certains le préparent durant des mois. Nous, on est moins rigoureux."

Le principe? "Il faut concourir dans trois des huit catégories proposées. Nous avons choisi bœuf, légumes, desserts. Nous devons sortir un certain nombre d’assiettes correspondant au nombre de jurés qui nous jugent sur la cuisson, la présentation, la propreté du plan de travail."

Les "BBQ boys" à la niçoise ont opté pour brochettes-légumes-pommes de terre et duo de pop-corn banane-chocolat et pomme caramélisées. "Concernant la recette de légumes, nous sommes encore en discussion."

"D’abord pour l’ambiance"

Les copains ont profité de l’été et de la vie en plein air pour s’échauffer, même si le titre de champion de France n’est pas capital à leurs yeux: "On y va d’abord pour l’ambiance et l’opportunité de rencontrer du monde."

Oui, mais si les Niçois gagnent, ça va enflammer le cœur de la baie des Anges. Alors, les gars, au charbon!