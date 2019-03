Ces hommes de la mer qui prêchent la bonne parole

Connaître, aimer et protéger les océans. » Au Musée océanographique, ils sont venus prêcher la bonne parole auprès de la jeune génération (1). Et qui mieux que Boris Herrmann et Pierre Casiraghi pour soutenir ce triptyque, authentique déclaration d’amour à l’immensité bleue ? Les deux hommes, amis dans la vie, voguent souvent dans les eaux tourmentées du globe à bord de Malizia. Un voilier de course aux sacrées mensurations : 18,3 mètres de long, 27 mètres de haut et 8 tonnes sur la balance. « Qui a des rêves d’aventure ici ? », questionne Boris Herrmann, skipper professionnel allemand. Dans l’auditoire, 140 petites mains se lèvent. Chacun y va de sa réponse. Celle, à venir, de Boris n’est réservée qu’à une rare élite : le Vendée Globe 2020. « Plus de 10 000 personnes ont escaladé l’Everest, plus de 500 personnes ont été dans l’espace. Moins de 100 personnes ont réussi à naviguer en solitaire et sans escale autour du monde », raconte-t-il.

« Albert Ier a eu de très bonnes idées »

Dans le public, les mirettes et les écoutilles sont grandes ouvertes au passage de clichés et vidéos contant le quotidien d’un skipper lors d’une course. À l’intérieur devant les ordinateurs, mais aussi à l’extérieur en train de manœuvrer. À Monaco, ce genre de sujets parle aux jeunes. Ils y baignent dedans toute l’année. La rencontre se veut interactive, les élèves partageant tout autant le micro que les deux intervenants du jour. Un jeu de questions-réponses attendrissant. « À quelle vitesse peut aller le bateau ? Combien de nourriture dois-je apporter pour un tour du monde ? Et quel type de nourriture ? »

Vient ensuite le volet scientifique de la discussion. « Pour protéger l’océan, il faut le comprendre », argumentent les deux compères. Une phrase fortement inspirée de l’action du prince Albert Ier. « Il a eu beaucoup de très bonnes idées, avoue Pierre Casiraghi. Pour étudier les courants marins, il a jeté des bouteilles à la mer - en verre pas en plastique - pour que les personnes qui les découvrent contactent le Musée. Une astuce très intelligente à une époque où il n’y avait pas de satellite, ni de système de navigation. »

Un voilier… scientifique