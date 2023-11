Ces hommages subtils au prince Rainier III pendant la Fête nationale à Monaco

Bien sûr, il y a son effigie présente sur les badges des militaires et agents de police engagés dans le défilé. Mais le souvenir du prince Rainier III était présent plus profondément dans le déroulé, ce dimanche, de cette Fête nationale inscrite dans une année où la Principauté lui rend hommage.

C’est d’abord une fleur - la rose Rainier III - à la teinte intense qui a servi à d’immenses compositions de roses ornant le grand escalier de la Cour d’honneur, comme de la nef de la cathédrale.

Puis les lanceurs de drapeaux florentins Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, ont clos les festivités à la mi-journée et ont, eux aussi, une histoire liée à l’ancien souverain, qui était leur président d’honneur. Le 19 mai 1974, ces artistes s’étaient déjà produits sur la place du Palais, à l’occasion du 25e anniversaire de règne du prince Rainier III.

Un hommage principalement militaire

L’hommage à l’ancien souverain était principalement militaire pour le reste. Une manière de rappeler son engagement en 1944 dans l’armée française, rejoignant le 7e régiment de Tirailleurs algériens, avec le grade de 2e classe.

Un détachement du 1er régiment de Tirailleurs d’Épinal, garnissait les rangs du défilé. Une présence remarquée qui s’est presque fait voler la vedette par sa formation musicale - la Nouba - accompagnant le régiment avec ses costumes orientaux et leur étonnante mascotte: Messaoud VI, un mérinos bien peigné, qui a attiré tous les regards.

L’animal rappelle aussi que les tirailleurs à l’époque étaient principalement recrutés parmi les pasteurs et les montagnards d’Afrique du Nord, qui voyaient en lui un symbole guerrier. Les regards les plus affûtés auront aussi pu apprécier dans le défilé, une authentique moto Indian, ayant appartenu au prince Rainier III. Tout comme son étendard, qui n’avait plus été présenté depuis sa disparition en 2005.