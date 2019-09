Ces grands chantiers Hôpital : le nouveau parking sur l’avenue Pasteur livré en 2021 Îlot Pasteur : collège en 2023, espace Léo-Ferré en 2024 L’extension en mer ceinturée

À tous les coins de rue, ou presque, Monaco évolue, se modernise, se reconstruit. Un gigantesque cycle de chantier afin d’équiper le pays pour le futur.

À commencer par l’immense fourmilière de Testimonio II. Un programme présenté pendant des années comme le dernier grand terrain constructible de la Principauté.

Couvrant une surface allant du boulevard d’Italie à l’avenue Princesse-Grace, le site accueillera deux tours de logement domaniaux et les locaux de l’International School d’ici à trois ans.

Un chantier important au sein du plan national pour le logement amorcé par le gouvernement en mars dernier.

Au cours de l’été, les fondations profondes ont été achevées, notamment par la livraison de parois moulées.

Testimonio en 2022

Aujourd’hui, la dalle de transfert, à l’endroit où seront construites les deux futures tours, est en cours et la réalisation des premières dalles des parkings a commencé. Au niveau du boulevard du Larvotto, des travaux de génie civil sont en cours jusqu’au mois de février. Ce qui explique les restrictions de circulation actuelles.

À la fin de l’année, les équipes doivent entamer le gros œuvre de la tour Testimonio II qui abritera 181 logements. En parallèle, le terrassement en taupe se poursuit en sous-sol pour réaliser les planchers du parking de 900 places.

La livraison de la tour Testimonio II est estimée aujourd’hui à l’été 2022, suivie la même année de la livraison de la totalité restante de l’ouvrage, Testimonio II-bis (158 appartements) et l’école internationale.

C’est l’opération à tiroirs la plus épineuse de la Principauté. Autour de l’avenue Pasteur, les travaux du futur Centre hospitalier Princesse-Grace se poursuivent avec la première phase qui consiste à livrer un parking d’un peu plus de 500 places, englobant l’avenue Pasteur et servant d’assise au futur hôpital.

« Le gros œuvre de l’ouvrage d’art est achevé et l’avenue Pasteur bas est en service depuis le mois de mai », détaille-t-on à la direction de l’Équipement, de l’Urbanisme et de l’Environnement.

« Le plus gros des travaux restants de cette phase est la finalisation des deux cylindres situés aux extrémités de l’ouvrage d’art, qui correspondent aux rampes d’accès au futur parking. »

Une étape en cours de réalisation avant le basculement de l’avenue Pasteur haut dans l’ouvrage d’art, programmé mi-2020. Cette phase de travaux doit s’achever au trimestre 2021.

Dans la foulée, interviendra le démarrage des deux premières ailes du nouvel hôpital. Elles seront livrées en 2025, pour un déménagement prévu en 2026.

Après l’installation des services dans ce nouveau bâtiment et la démolition d’immeubles, la construction des deux autres ailes se déroulera de 2026 à 2030.

Certains l’ont surnommé « le lagon ». Il faut dire que la vision prête à confusion. Mais ce n’est pas une piscine et bien un quartier que l’on bâtit au Portier. L’ultime caisson - le 18e - est arrivé en début de semaine pour achever l’installation de la ceinture qui délimite le site.

Du sable dragué en profondeur au large de la Sicile, petit à petit, permet le remblayage de la plateforme qui doit être livrée au printemps 2020. Ensuite, sur le calendrier du projet, les premiers immeubles seront achevés en 2022 et le projet finalisé pour 2025.

C’est un chantier à l’arrêt depuis plusieurs mois. Après l’achèvement des travaux préparatoires, il n’y a plus aucune activité dans la zone de l’Îlot Pasteur, à l’entrée ouest de la Principauté. En fin d’année 2018, après un appel d’offres jugé excessif en coût pour les fondations, le gouvernement avait fait le choix de remettre à plat ce dossier pour mieux maîtriser les coûts.

Les travaux doivent reprendre ces jours-ci. Une année de travaux pour le soutènement et les fondations se profile. Pour entamer, dès octobre 2020, le gros œuvre avec la technique du up and down, en travaillant à la fois en haut et en bas du site pour réduire les délais de livraison des équipements.

Et l’Îlot Pasteur en comptera un certain nombre. En priorité, le futur collège de la Principauté, dimensionné pour 1 400 élèves et opérationnel normalement à la fin de l’année 2023, comme les bureaux voisins. Le nouvel espace Léo-Ferré, lui, déplacé de son site de Fontvieille, sera, lui, livré, mi-2024.