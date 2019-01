Du 24 au 27 janvier, au sortir de leur participation au Dakar péruvien, Sébastien Loeb (44ans) et Daniel Elena prendront le départ du Rallye Monte-Carlo à bord d’une Hyundai i20 Coupé WRC! On en salive d’avance de les voir se mesurer aux Ogier, Tänak, Neuville… Avant le règne de Sébastien Ogier, Loeb avait enquillé sept victoires entre 2003 et 2013 sur la doyenne des épreuves routières.

en février

Inauguration du nouveau quartier One Monte-Carlo

Érigé en lieu et place de l’ancien Sporting d’Hiver, le nouveau «quartier» One Monte-Carlo (photo ci-contre) sera inauguré fin février. En fin d’année dernière, un tiers des 37 appartements de luxe lovés dans ces tours de verre aux courbes modernes avaient déjà été loués… pour la bagatelle de 200.000 euros mensuels. Au pied des immeubles, un temple du shopping et ses 50 boutiques réparties dans des allées végétalisées. Parmi elles, le chausseur Berlutti et l’horloger Hublot entre autres. Le chef Marcel Ravin prendra, lui, les commandes d’un nouvel établissement à l’entrée de la tour de bureaux, "Mada One".

Les Ultras Monaco 1994 fêtent leurs 25 ans contre Lyon

La tribune Pesage du stade Louis-II sera en feu le dimanche 24 février pour la réception de l’Olympique lyonnais. Les Ultras Monaco 1994 ont décidé de profiter de cette affiche pour souffler leurs 25 bougies. En espérant que, d’ici là, il y ait plus de chance que la bande à Titi Henry offre une belle victoire à ses supporters plutôt que tombe le ciel, comme l’an dernier à la même date, où la neige avait recouvert la Principauté.

en mars

Élections communales: un 5e mandat pour Georges Marsan?