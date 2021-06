Ces fléaux venus d’Asie qui menacent nos vacances

Chaque année, ils reviennent gâcher nos vacances, en se repaissant de notre sang, en dévorant les palmiers qui ponctuent nos cartes postales et sous lesquels nous aimons nous protéger des rayons du soleil et piègent les abeilles, menaçant la récolte de miel ainsi que la biodiversité. Tous venus d’Asie, moustique tigre, charançon rouge et frelon asiatique sont devenus les ennemis de nos étés. 1. Le charançon rouge, tueur de palmiers

- Qui est-il? Originaire des îles de l’Indonésie et des côtes de l’Inde méridionale, le coléoptère est signalé dans les années 1980 au Moyen-Orient avant d’atteindre l’Europe en 1994, via l’Espagne, puis la France en 2006, avec pour porte d’entrée la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. - Pourquoi est-il dangereux? La femelle peut pondre 200 à 300 œufs dans sa courte vie, trois à quatre mois. Les larves se nourrissent du suc contenu dans les fibres des tissus sains des arbres. Plusieurs générations se succèdent dans le palmier qui meurt lorsque le cœur est touché. Devenue charançon, la larve s’envole et peut accomplir de grandes distances pour trouver un hôte. - Comment lutter? Depuis 2010, la lutte contre le Rhynchophorus ferrugineus est devenue une cause nationale. Palmes cassées ou présentant des encoches, affaissement anormal de la frondaison du palmier sont les premiers symptômes de l’infection. Pour le sauver, faire appel à l’une des entreprises habilitées répertoriées par la préfecture. L’examen par le spécialiste déterminera l’intervention à adopter: assainissement, traitement curatif ou, hélas, abattage. Autant de démarches cadrées par l’arrêté ministériel de 2010, modifié par celui de 2019. Chacun doit notamment signaler auprès de la mairie tout palmier infesté. La lutte contre la prolifération du coléoptère reste cependant désorganisée. Aucun cadre au niveau national n’a été arrêté. Traitement préventif régulier payant comme à Grasse et de Vence, via Palmiers 06. La Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis a développé le système de piégeage à grande échelle pour les particuliers. S’ajoute une polémique sur le choix des traitements: phytopharmaceutique comme l’émactine benzoate, injecté dans le stipe du palmier, ou bio comme à Nice avec une pulvérisation d’un insecticide composé de beauvaria bassiana (champignon) ou utilisation de nématodes (vers parasites). Aux particuliers de faire leur propre choix. 2. Le moustique tigre ou "serial piqueur"

- Qui est-il? Originaire d’Asie, il est arrivé en France, à Menton, en 2004, via l’Italie. Depuis il ne cesse de proliférer. Chaque année, au printemps, il revient nous dévorer les mollets à l’heure de l’apéro dans le jardin, perturbe nos nuits, planqué en embuscade dans la chambre à coucher et nous inflige d’horripilantes démangeaisons. Désagrément causé par la réponse immunitaire de notre organisme à la substance anticoagulante que la femelle moustique dépose sur notre peau pour mieux pomper notre sang. - Pourquoi est-il dangereux? L’insecte peut être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya et le zika. Lors d’une piqûre, le moustique prélève, sur une personne infectée, le virus qu’il est capable de transmettre, à l’occasion d’une autre piqûre, à une personne saine. Différents épisodes de cas autochtones (personnes qui ont contracté la maladie sur le territoire national et non lors d’un voyage en zone contaminée) ont été enregistrés depuis 2010 dans notre région : dix épisodes de dengue (28 cas), deux de chikungunya (19 cas) et un de zika (3 cas) selon les chiffres de l’Agence régionale de santé publiés en mai. Comment s’en prémunir? Pour lutter contre leur prolifération il faut supprimer les eaux stagnantes, lieux de ponte. Sur son site Internet, le Département prodigue plusieurs conseils : vider les soucoupes sous les pots de fleurs ou autres objets qui peuvent retenir l’eau. Vérifier le bon écoulement des gouttières, regards d’évacuation, couvrir d’une toile moustiquaire les réserves d’eau. Entretenir les bassins d’agrément ou y introduire des poissons rouges, friands de larves. Et pour se protéger des piqûres : vêtements amples et couvrants, produits répulsifs, diffuseurs électriques et moustiquaires. 3. Le frelon asiatique, la terreur des ruches

Un frelon asiatique Photo L. M. .