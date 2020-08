Ces "dancefloors clandestins" attirent des centaines de personnes sur la Côte d'Azur depuis la fermeture des boîtes de nuit

Pas de publicité pourtant. Ni affiche, ni flyers. On se passe le mot sinon sous le manteau, mais via des groupes ou des collectifs actifs sur Instagram ou Facebook.

Un soupçon de mystère pour pimenter l’événement : les lieux de ces fêtes ne sont parfois révélés qu’au dernier moment.

A Cannes, ainsi l’un des organsiteurs de ces fiestas ne relève l’heure et l’adresse du club éphémère qu’après encaissement via l’application de paiement instantanée Lydia du billet d’entrée.

Jamais plus de 20 euros. Et chacun de ces clubs éphémères attire entre 100 et 400 personnes.

En mode "clandestin"

Certaines sont totalement « sauvages » ou associatives, comme celle que le collectif CroqLive de Nice a organisée le week-end dernier les pieds dans l’eau dans ce qui est sans doute l’une des plus belles criques du cap Ferrat.

D’autres plus structurées voient des DJ de renom venir mixer devant 400 personnes. Ici, c’est une villa sublime avec piscine qui a été louée à Super-Cannes ou sur les hauteurs de Villefranche, là un domaine en pleine campagne dans le secteur de Puget-Théniers.

De quoi faire grincer des dents du côté des patrons des boîtes de nuit traditionnelles dont les établissements restent fermés pour cause de crise sanitaire.

Alors, autorisées ou pas ? Là est la question. Les organisateurs de ces événements - souvent des associations ou des collectifs de fan de musique électronique surfent sur un flou administratif quasi total.

Hors un cas de nuisances sonores dans une villa sur les hauteurs de République à Cannes avenue de Benefiat où 200 fêtards s’étaient rassemblés pour une nuit R’nB cette fois, les interventions de la police et des gendarmes n’ont jamais pour l’heure donné lieu ni à interruption de ces fêtes, ni à amendes.

Ma liberté de danser

Le risque que ces dancefloor « clandestins » se transforment en cluster du virus du Covid 19 ?

En optant plus souvent pour des modèles « pool party », voire « beach party » comme à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou à Théoule, donc systématiquement en plein air, les organisateurs pensent être suffisamment prudents.

Quelquefois la nuit, mais le plus souvent en pleine journée sur des créneaux de 15 à 21 heures, ces giga « boum » techno affichent une volonté de respect des règles sanitaires.

Gel hydroalcoolique et port du masque sont conseillés même si la réalité de la fête fait le plus souvent voler en éclat les gestes barrières. « L’autre soir sur une plage du côté de Golfe-Juan, la plupart des teufeurs dansaient masqués, c’était ouf comme spectacle. Mais au bout d’un moment, c’est vrai, quand tu es pris par la musique, ils étaient nombreux à les enlever », concède Kevin, 24 ans, sur l’air de « vous n’aurez pas ma liberté... de danser ».