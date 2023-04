Ces agriculteurs azuréens médaillés d’or au salon international de l'agriculture à Paris

L’Orangerie, à Grasse. Huile d’olive.

« On a acheté la propriété en 1986, il y a 1 000 oliviers sur près de 6 hectares. L’arbre le plus récent a 30 ans, et on m’a dit que les plus vieux avaient 1 000 ans. La plupart de mes arbres ont 500 ou 600 ans. Il y a deux ans, nous avons fait 18 tonnes d’olives, un peu plus de 3 000 litres d’huile. Cette année, seulement 5 tonnes, environ 1 000 litres. Le changement climatique joue un rôle. Mais il y a aussi le coût de la main-d’œuvre qui nous étouffe. Cette médaille c’est un plaisir. Ce n’était pas mon métier, avant j’avais un relais et château à Los Angeles, alors parfois je me demande si je fais bien les choses. Donc cette médaille me réconforte sur la qualité de mon produit. Sophie Marceau, Muriel Robin, Line Renaud achètent mon huile d’olive. »

Domaine Saint-Jean, à Nice. Vin.

Deux vins blancs : la cuvée Pouncia blanc 2022, et la cuvée Livecce blanc 2021.

« Cette année, avec ma femme Nathalie, on a eu deux médailles d’un coup. L’an dernier, nous avions eu une médaille d’or. Cela fait 17 ans que je fais du vin. Et ces médailles, c’est trivial peut-être, mais ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que quelque part, on est dans la bonne direction. On est partis de rien avec ma femme, on a fait une école, et on s’est lancé en 2006. Ce vignoble c’est une création, à Bellet, chemin de la Pouncia. On fait environ 7 000 - 8 000 bouteilles par an, dans les trois couleurs. Il y a plein de concours qui existent, mais le concours général agricole c’est LE concours. Cela montre que les Niçois défendent leur terroir, ça montre à la capitale que l’agriculture ça existe aussi chez nous. Qu’on travaille, qu’on fait du vin et qu’il est très bon ! »

Le Jas des rochers, à Cipières. Safran.

« Nous avons notre ferme Le Jas des rochers depuis 2015 à Cipières. On fait du safran et des produits dérivés. C’est très physique, car rien n’est mécanisé, on fait tout à la main. On récolte le safran en octobre. C’est notre première médaille, on est ravis. Notre safran est utilisé par des chefs étoilés, en gastronomie, mais aussi par des particuliers. De juin à septembre, nous faisons de la restauration durable à la ferme. Les gens peuvent venir manger, je cuisine local, et ensuite on leur parle du safran. On a une démarche écologique, écoresponsable. Pour venir à la ferme, c’est 20 minutes à pied, c’est inaccessible en voiture ».

Domaine de la Source, à Nice. Vin. Vin rouge La source, cuvée 2020.

« C’est notre première médaille, cela faisait longtemps que l’on ne faisait plus de concours. C’est une exploitation familiale qui date de 1986. Avec mon frère, on est venus travailler avec mes parents en 2006. Nous avons acquis un terrain pour agrandir l’exploitation située sur les collines niçoises, à Bellet. Cette médaille, c’est un honneur, une reconnaissance. Et commercialement, bien sûr, il y a des retombées, on se fait connaître. On est heureux de mettre à l’honneur des produits niçois, on montre que, oui, il y a une agriculture à Nice ».