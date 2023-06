Vente aux enchères Ferrari à Monaco: focus sur cinq automobiles d'exception

Sous la verrière du Grimaldi Forum, la concentration d’une quarantaine de Ferrari ne devrait pas laisser insensible les passionnés d’automobile, attendus en nombre ce jeudi pour le premier jour du salon Top Marques, et les nostalgiques de la marque au cheval cabré. Les rutilants modèles, choyés par Jean-Michel Coll, un spécialiste du soin esthétique automobile, couvrent toutes les décennies. De 1956, pour la Ferrari 250 GT Boano, à 2020 pour la Ferrari Roma. Le rouge flamboyant prédomine, naturellement, complété par une palette chromatique de noir, de bleu mais aussi de bronze.

Toutes ont une histoire, une spécificité ou une modification qui les rend uniques en leur genre. Toutes seront vendues aux enchères ce jeudi à 18 h par la maison de vente aux enchères Monaco Car Auctions. En provenance de toute l’Europe, majoritairement de France et d’Italie, puis stockés dans un bunker ultra-sécurisé aux portes de Monaco, les véhicules ont été longuement expertisés (lire ci-contre). "Elles proviennent de collections privées ou de particuliers, dont un qui se prénomme... Fernando Alonso", souligne Laurent Blomet, fondateur et PDG de Monaco Car Auctions. L’Enzo du pilote et double champion du monde de F1 est d’ailleurs l’une des pièces phares de cette vente. Nous en avons sélectionné quatre autres.

La Ferrari de Fernando Alonso

Cette "Enzo" est sans conteste la pièce maîtresse de cette vente aux enchères. Estimée à 5,5 millions d’euros - une fourchette haute - l’automobile est le premier des 399 exemplaires produits de ce modèle mythique de la firme au cheval cabré. La « Scocca N.1 » comme le précise le certificat de Ferrari Classiche. Mais, surtout, elle appartient au pilote espagnol de Formule 1, Fernando Alonso, sacré champion du monde à deux reprises avec Renault et ancien pensionnaire de la Scuderia Ferrari de 2010 à 2014.

Depuis sa mise sur le marché en 2002, le bolide n’a que très peu roulé - 4 800 km au compteur - et vient d’être entièrement révisé. « C’est une vraie pièce de collection », résume-t-il.

La "Beach Car", une voiture unique au monde

D'abord peinte en bleu ciel, cette "Beach Car" a été retouchée en bronze métallique Photo Jean-François Ottonello.

C’est bien simple, cet exemplaire est unique au monde, bien qu’il ne soit pas sorti des usines d’assemblage tel que. À l’origine, le châssis #16017 du modèle 365 GTC/4 est livré en Suisse, en 1972, à un professeur de clinique chirurgical.

Racheté trois années plus tard par un constructeur suisse et concessionnaire Ferrari, celui-ci fait transformer le modèle par le prolifique designer italien Giovanni Michelotti qui crée une carrosserie "Beach Car".

Peinte en bleu ciel, la voiture est alors destinée à un ancien émir du Qatar mais la vente avorte à cause de la crise pétrolière sévissant au Moyen-Orient. Les deux hommes la retouchent ensuite en bronze métallique - la version actuelle - avant de l’exposer au salon de l’automobile de Genève, en 1976.

Avec 6533 kilomètres avalés, la Beach Car est estimée entre 700.000 et 1,3 million d’euros.

Une Ferrari adaptée pour le pilotage sur glace

Le futur acquéreur sera invité pour deux jours de roulage sur le lac Uddjaur d’Arjeplog Photo Jean-François Ottonello.

Pare-chocs renforcés, pneus cloutés, freins en acier, rampe de phare LED sur le toit… Cette Ferrari 488 GTB de 2017, 35.500 km au compteur, est entièrement montée pour le pilotage sur glace. "Elle appartient à Lapland Ice Driving, une école de pilotage en Laponie suédoise, qui reconstruit à l’échelle 1 des circuits de Formule 1.", confie Laurent Blomet. Il est important de préciser qu’elle peut être remise en condition normale. Aucun trou ni soudure n’a été fait sur le châssis. Les pièces seront fournies au nouveau propriétaire. C’est une auto amusante pour un collectionneur."

Le futur acquéreur sera d’ailleurs invité pour deux jours de roulage sur le lac Uddjaur d’Arjeplog où est basé le centre de pilotage.

L’estimation? Entre 190.000 et 225.000 euros.

Une 250 GT Boano conçue en 14 exemplaires

Cette 250 GT Boano a participé au Governor’s Trophy à Nassau, en 1956. Photo Jean-François Ottonello.

En 1955, alors que Ferrari et Pinin Farina œuvrent au remplacement de la 250 GT Europa, ce modèle doit être un tournant, Enzo souhaitant standardiser la production. Mais faute des bâtiments nécessaires, la production échoit à la carrosserie Boano, un ancien de chez Pinin Farina.

"Elle fait partie d’une série de 75 exemplaires et de 14 dans cette version-là avec un toit bas et une carrosserie en aluminium. Elle est exceptionnelle de part sa rareté et sa combinaison de couleurs. C’est une auto dynamique et élégante", décrit Laurent Blomet.

Propriété d’un collectionneur japonais, elle jouit aussi d’un passé sportif pour avoir participé au Governor’s Trophy à Nassau, en 1956.

Elle vaut entre 1,3 et 2 millions d’euros.

Une Testarossa quasi neuve

Cette Testarossa de 1990 est "une occasion à ne pas louper" Photo Jean-François Ottonello.

La MonacoCarAuctions présente cette Testarossa de 1990 comme "une occasion à ne pas louper". Avant-dernière création du vivant du Commendatore Enzo Ferrari avant la mythique F40, ce modèle présente seulement 6.000 kilomètres, ce qui en fait une voiture quasi neuve. "Il s’agit de la dernière variante avant l’arrivée de la 512 TR, reconnaissable à ces jantes à 5 boulons", explique-t-il.