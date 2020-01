Céline Dion en concert, appel du procès Pastor, avant-première mondiale de James Bond... Les grands rendez-vous de l'année 2020 à Monaco

- Une application pour se plaindre des chantiers

Le gouvernement a annoncé le lancement, pour février, de l’application mobile "Urban report".

Elle permettra aux Monégasques et résidents de transmettre leurs doléances et signalements au Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sur les travaux de voirie et les chantiers.



- Une société monégasque lance le «Olive et Tom» des échecs avec l’aide de Garry Kasparov

On ne présente plus la société monégasque Shibuya Productions, dirigée par Cédric Biscay. Outre son salon MAGIC ou son rôle dans la résurrection du jeu vidéo Shenmue III, le Niçois publie des mangas. Février verra ainsi la sortie de Blitz, un Olive et Tom des échecs dans lequel le maître Garry Kasparov himself apparaît. Cinq tomes sont déjà bouclés et une série d’animations est dans les cartons.

Mars

- Affaire Pastor: l’heure de l’appel à Aix

En octobre 2018, la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône a condamné Wojciech Janowski à la réclusion à perpétuité pour avoir commandité l’assassinat de sa belle-mère, Hélène Pastor, en 2014 à Nice. Depuis, le gendre de la milliardaire monégasque a vu ses demandes de remise en liberté rejetées et s’est même retourné contre son ancien avocat, Me Dupond-Moretti, lui reprochant d’avoir reconnu sa responsabilité sans son accord. Janowski continue de clamer son innocence derrière les barreaux. Son procès en appel se tiendra du 2 au 27 mars à Aix-en-Provence.



- Extension en mer: le rond-point du Portier livré en surface

C’est officiel depuis la mi-décembre. La superficie terrestre de Monaco compte 6 hectares de plus.

Si l’année 2020 sera consacrée au renforcement du remblai d’assise de l’extension en mer et à des aménagements sous-marins voués à assurer une recolonisation de la faune et de la flore, certaines étapes du chantier auront un impact direct sur les Monégasques. Au printemps (mars au mieux), apparaîtra ainsi au milieu du rond-point la fameuse «virole», cette rampe qui permettra à terme d’accéder aux souterrains de l’écoquartier de l’Anse du Portier.