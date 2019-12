Ce samedi, venez participer à une "cyclo parade" de Roquebrune à Menton

"À l’initiative de la toute nouvelle association "Se déplacer à Vélo dans Menton" - menée, entre autres, par la très active Florence Lagache - une Cyclo parade investira les rues de Roquebrune et de Menton, samedi matin. Le rassemblement de deux roues (non motorisés) partira à 10 heures de l’esplanade Jean-Gioan, pour rejoindre l’esplanade Francis-Palmero une heure et demie plus tard.

Un pique-nique partagé y est prévu pour clore l’événement.

Au-delà d’une manifestation festive - les pères et mères Noël, ainsi que toutes autres tenues colorées seront les bienvenus - l’intention des participants est claire: défendre le droit de circuler à vélo en toute sécurité, et promouvoir la transition écologique.

Pour des voies cyclables

"Venez nombreuses et nombreux, seuls ou en famille, pour montrer que nous voulons pouvoir utiliser nos vélos ou trottinettes en ville, pour aller travailler ou faire nos courses, en toute sécurité sur des voies cyclables et praticables avec des sas vélos (espaces sécurisés réservés aux cyclistes) aux intersections, que nous voulons des arceaux pour accrocher correctement nos vélos et bien plus encore", soulignent notamment les organisateurs.

Alors que de nombreux usagers de vélo ont évalué la situation à Menton et Roquebrune dans le cadre du baromètre des villes cyclables (lire ci-dessous) - mentionnant, pour certains, la peur qui les tenaille à l’idée d’affronter les nids-de-poule et la circulation intense - l’initiative s’ancrera dans un souhait plus global de voir naître un véritable Plan vélo. À toutes les échelles.

Savoir +

Renseignements sur la page Facebook de l’association: "ASVM, Se déplacer à vélo à Menton"

Promouvoir les "mobilités actives"

L’association "Se déplacer à Vélo dans Menton" se donne pour but de promouvoir et de faciliter les mobilités actives (la marche, le vélo, la trottinette) et, de manière générale, tous les modes de déplacement respectueux de l’environnement comme moyens de circulation privilégiés, d’améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons.

"Nous mènerons, avec nos adhérents, des actions de sensibilisation et d’information et proposerons des solutions d’aménagement de la voirie", expliquent les membres sur leur page Facebook.

Précisant que des ateliers de réparation de vélos et de circulation en ville à vélo ou en trottinette pour les jeunes seront organisés, ainsi que des événements mettant à l’honneur les mobilités quotidiennes respectueuses de l’environnement.