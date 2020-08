Ce refuge pour animaux maltraités a besoin de vous pour les protéger des fortes chaleurs

La maltraitance animale défraye parfois tristement la chronique. Mais nombreux sont les amis des bêtes qui œuvrent dans l’ombre et avec toujours autant de cœur en faveur de la cause animale.

C’est le cas du côté de Mougins où le Refuge de l’Espoir lance un nouvel appel à la solidarité.

On se souvient qu’il y a un an, l’association avait sollicité la générosité pour financer l’achat de canisses. "Les toitures couvrant les boxes des chiens s’étaient détériorées. Nos protégés étaient en plein soleil", rappelle Roxane Renucci, la responsable du refuge.

Canisses détériorées

Un bel élan de générosité avait permis d’acheter du matériel et d’ombrager les toutous dans l’urgence de l’été dernier. Certains donateurs avaient même offert des petites piscines pour pouvoir les rafraîchir.

Et la mairie de Mougins avait acheté des brumisateurs. Oui, mais voila. Après une année de pluie, de vent et de soleil, les canisses sont détruites. Et la quinzaine de chiens accueillis actuellement souffre de nouveau de la chaleur.

"Alors on a décidé de resolliciter un soutien financier à travers une cagnotte Leetchi".