"Ce rapport confirme la gravité de la situation": le maire de La Trinité allume ses prédécesseurs pour leur gestion de la commune

La sentence était attendue, elle a fini par tomber. "Situation extrêmement délicate", "renégociation d’emprunts toxiques", "manque de clarté dans la tenue des comptes", "fausses ventes", "résultats de clôture surévalués"… Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de La Trinité entre 2012 et 2019, rendu public en conseil municipal, ce mercredi soir, est sans appel.

Il conforte le maire, Ladislas Polski, qui a dû se résoudre à augmenter les impôts: le document est sévère à l’encontre de l’ancienne majorité. "Ce rapport, qui porte entièrement sur la précédente municipalité, vient confirmer notre audit sur la gravité de la situation que nous avons récupéré. Chacun sait les décisions douloureuses que les victimes que nous sommes, avons à prendre. Nous les assumerons, et souhaitons nous tourner vers l’avenir".

"Arretez de faire peur aux Trinitaires"

L’opposante LR Isabelle Martello, première adjointe de la précédente municipalité a tenté de se défendre: "L’audit a donc fait double emploi, c’est de l’argent jeté à la fenêtre. Le rapport de la CRC est gratuit. Et il ne fait pas référence à une mise sous tutelle, que vous annoncez. Vous augmentez les impôts, les tarifs de la cantine, le stationnement… Je vous demande d’arrêter de faire peur aux Trinitaires."

L’ex première adjointe de Jean-Paul Dalmasso évoque "une lecture partiale et partielle", "sans contexte" et "avec la volonté de dénigrer la gestion antérieure, pour nous livrer à la vindicte populaire". "Ni l’ancien maire, ni l’actuelle opposition ne disposent des documents demandés par la CRC. Le maire, oui. C’est une réinstrumentalisation politique de la situation de la commune".

Virginie Escalier, elle aussi élue de la précédente majorité, qui a rejoint le RN depuis, a aligné plus large: "La commune est endettée depuis l’aire communiste. Tous ont vécu à crédit. Jean-Paul Dalmasso ne s’en est pas préoccupé. Il y a eu des efforts minimes. Mais lors de la dernière année, en période électorale, les vieux démons se sont réveillés, avec notamment le projet de la salle des fêtes. J’ai dit non et j’ai quitté mes fonctions".

"Vous continuez à mentir"

Ladislas Polski a balayé les arguments d’Isabelle Martello. "Les Trinitaires vont devoir subir les fausses écritures que vous et votre équipe avez faites. C’est dit par des magistrats. Pas par des élus, il faut que vous le compreniez. Des magistrats! Ce n’est pas de la vindicte populaire que vous subissez, ce sont des citoyens en colère de devoir payer les pots cassés. Vous avez reçu ce rapport le 1er mars… Et vous continuez à mentir." Avant de l’enfoncer: "S’il vous plaît, Mme Martello, un peu d’humilité. Je vous tends la main pour que nous tournions la page. Pour cela, il faut que vous reconnaissiez votre faute".