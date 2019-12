Ce qu'il faut savoir pour bien circuler pendant la fermeture du tunnel de Monaco de la nuit de jeudi à vendredi

Fermetures du tunnel et de l’échangeur

La fermeture de l’autoroute A500 dans les deux sens de circulation inclut la fermeture du tunnel de Monaco et de l’échangeur de Laghet (n°57). Sur l’autoroute A8, l’échangeur de Monaco (n° 56) est également fermé.

Déviations

Pour les conducteurs venant de Monaco et voulant se rendre en direction de Nice par l’autoroute A8:

• Véhicules de moins de 19 T : rejoindre l’échangeur La Turbie (n° 57) via la RD 6007, la RD 51 (RD 37 pour les VL uniquement), la RD 2564 puis la RD 2204a.

• Véhicules de plus de 19 T : rejoindre l’échangeur Nice Est (n°55) via la RD6 007, la Moyenne corniche, la place Max-Barel, les boulevards Saint-Roch et Riquier, puis la pénétrante du Paillon.

Pour les conducteurs venant de Nice et voulant se rendre en direction de Monaco par l’autoroute A8:

• Véhicules de moins de 19 T: sortir à l’échangeur La Turbie (n°57), puis rejoindre Monaco via la RD2204a, la RD 2564, la RD 51 (RD37 pour les VL uniquement), puis la RD 6007.

• Véhicules de plus de 19T: sortir à l’échangeur Nice Est (n° 55), puis rejoindre Monaco via la pénétrante du Paillon, les boulevards Saint-Roch et Riquier, la place Max-Barel puis la Moyenne corniche.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel:

• Radio Vinci Autoroutes (107.7)

• Le 3605, le service client 24 h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)

• L’Application Ulys: trafic en temps réel

• Le site internet : www.vinci-autoroutes.com