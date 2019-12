Zéro plastique en 2030 ? Alors, en 2020, Monaco commence en douceur. À partir du 1er janvier, on ne doit plus trouver un seul coton-tige à la vente ; pas plus d’ailleurs que de vaisselle en plastique à usage unique. Cette interdiction vient à la suite de celles, en 2016, des sacs en plastique à usage unique et en janvier 2019, des pailles et touillettes en plastique.

Avis à ceux qui déposeraient le brevet des cotons-tiges réutilisables…

En 2020, le budget du numérique s’établira à plus de 58 millions d’euros. « D’après les calculs que j’avais effectués en 2018, proportionnellement, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de personnes qui résident à Monaco ou qui y travaillent, ceci nous place à des niveaux similaires à ceux d’un pays leader en la matière tel que Singapour », expliquait Franck Julien, dans son discours du 19 décembre dernier en séance publique.

Et le président de la Commission pour le Développement du Numérique de poursuivre : « Néanmoins, pour reprendre l’expression utilisée par le gouvernement dans son rapport sur le projet de budget, la dette technologique de la Principauté, c’est-à-dire le retard, demeure très importante. »