Ce qui change (ou pas) cet été sur les plages de Menton

C’est l’été! Et on ne l’a pas vraiment attendu pour se baigner, au vu des fortes chaleurs qui, finalement, sévissent plus ou moins depuis fin mai.

Mais, avec l’arrivée de l’été, arrivent les vacanciers, et de plus en plus de monde sur nos belles plages. Un petit monde qu’il faut parfois canaliser, orienter, guider, et parfois, quand certains poussent le bouchon un peu trop loin, réprimander!

D’où un certain nombre de règles pour que tout se passe bien sur la plage et dans l’eau.

Petit point sur cette réglementation, ce qu’on a le droit de faire ou pas, où et comment, mais aussi sur ce que les plages offrent en termes de possibilités. On se jette à l’eau?