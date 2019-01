Ce que vous avez préféré sur les réseaux sociaux de Monaco-Matin en 2018

Contrairement à un journal en papier, l'un des éléments qui caractérise les articles en ligne, c'est leur référencement et leur viralité.

Le référencement, c'est comment la présence de certains mots-clés permet aux articles de sortir du lot. C'est le cas de l'article qui a le plus fait réagir sur Facebook, et qui concerne le footballeur de l'équipe de France Olivier Giroud, qui n'est alors pas encore champion du monde, et qui a parrainé en février 2018 deux infirmières du Centre cardio-thoracique de Monaco engagées sur le rallye des Gazelles.

Une belle histoire comme on en croise souvent à Monaco, dont le succès sur les réseaux sociaux vient aussi du partage sur sa page personnelle par Olivier Giroud lui-même.

>>RELIRE. Olivier Giroud parrain de deux infirmières du Centre cardio-thoracique de Monaco engagées sur le Rallye des Gazelles

Au contraire de cet épouvantable fait-divers de juillet 2018, où une petite fille et un motard ont trouvé la mort sur la route de La Turbie, alors que la fillette traversait pour aller prendre une photo. Un article qui démontre bien l'importance d'un maximum de vigilance sur cette route très fréquentée.

>>RELIRE. Deux morts dans une collision entre une moto et un piéton à La Turbie

Autre événement spectaculaire qui a déchaîné les passions et les commentaires: les débordements exceptionnels en marge du salon Top Marques en avril 2018, où la police a été prise à partie par une foule galvanisée par l'adrénaline.

Une attitude que les autorités monégasques n'ont pas vraiment goûtée, et qui ne devrait plus avoir sa place à Monaco, puisque ce genre de démonstration sera dorénavant tout bonnement interdit dans la nouvelle version du salon Top Marques.

>>RELIRE. VIDEOS. Débordements exceptionnels en marge du salon Top Marques, la police prise à partie

Les 3 vidéos les plus vues

Sur Facebook, un heureux mélange des genres s'opère dans les médias. Et si les chaînes de télévision peuvent écrire, il n'y a pas de raison que nous, qui écrivons, ne puissions pas faire de l'image.

Aussi on s'est saisi de nos petits smartphones et on s'est mis à vous proposer des vidéos des différents événements qui visuellement valent le détour.

Alors évidemment, n'est pas TF1 ou France Télévision, ou même Monaco Info, qui veut, et nous n'avons pas la prétention de vous offrir des images de leur niveau.

Mais dans notre rôle de presse locale, nous vous proposons de jeter un œil à l'actualité dès que nous en avons la possibilité, et il semble que cela vous plaise.

Au premier rang des événements d'actualité au rendu visuel impressionnan : la tempête Aidan, qui s'est déroulée au mois d'octobre dernier, occasionnant de nombreux dommages sur le littoral monégasque, ainsi qu'à Cap-d'Ail, ou à Roquebrune-Cap-Martin, mais aussi à Menton.

Grâce à votre participation, nous avons pu faire une compilation des images de l'événement à divers endroits pour bien rendre compte de la situation.