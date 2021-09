Ce que l'on sait de l'écoquartier prévu sur l’ancienne base aérienne 943 à Roquebrune-Cap-Martin

"L’école de la Plage est ancienne, de type Pailleron, expose le maire de Roquebrune-Cap-Martin. Elle méritait d’être remplacée. On a pensé un temps, la reconstruire sur site. Mais ça aurait été très compliqué, en termes de sécurité, d’engager les travaux avec les enfants à l’intérieur. Ça aurait été plus long aussi."

La BA 943 est apparue comme une "belle opportunité". "On ne pouvait pas manquer cette occasion de construire une école flambant neuve sur la base 943, avec deux salles de classe supplémentaires et un parc."

Dès que le cabinet d’architectes sera retenu et que le permis de construire sera déposé, au premier semestre 2022, la construction du groupe scolaire et des logements commencera.

"L’Etat nous a demandé de livrer les logements en septembre 2024, indique l’élu. On a un léger retard à cause du Covid. Mais, je veux vraiment que la rentrée 2024 se fasse dans la nouvelle école. Donc on engagera en priorité la construction du groupe scolaire."

Selon son premier adjoint, Jean-Louis Dedieu, les travaux sont estimés à 7 millions d’euros pour l’école.

C’est un projet de longue date. Le 24 juillet 2008, le ministère de la Défense annonce vouloir vendre la BA 943 dont il est propriétaire. En cause? L’automatisation du centre de détection et de contrôle du Mont-Agel, la "sentinelle du ciel" chargée, depuis le point le plus haut de la Côte d’Azur, au-dessus de la principauté de Monaco, de la surveillance des aéronefs civils et militaires.

En 2012, les hommes de la caserne de Gardanne sont rattachés à Istres. Et les 35.000 m2 de bâtiments sont réquisitionnés par l’Etat pour en faire des logements sociaux et des équipements de service public. Après quinze années de discussions et près de cinquante ans de service, la BA 943 Capitaine-Auber est condamnée.

En 2016, l’Etat la vend pour 21,5 millions d’euros à l’établissement public foncier Paca au profit de la commune de Roquebrune et de la Carf. Main dans la main, les collectivités territoriales et l’Etat bâtissent un projet.

Le 24 juin 2019, la Zone d’aménagement concerté (ZAC) Cœur de Carnolès est officiellement créée par le conseil communautaire.