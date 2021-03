Ce que la vallée de la Roya met en place pour que les amateurs de vélo se régalent cet été

La Roya a de la ressource et les projets initiés avant la tempête Alex sont loin d’être tombés aux oubliettes! C’est le cas de celui qui va faciliter la découverte du territoire à vélo.

Conduit depuis quelques saisons par Morgan Milano, élu adjoint aux Sports à Tende, les professionnels du secteur, l’Office de tourisme communautaire et les mairies de la haute vallée, il s’adresse à tous les amateurs de deux-roues, des familles avec enfants jusqu’aux inconditionnels sportifs, en passant par les cyclistes qui aiment tout simplement prendre leur temps.

Du littoral aux... crêtes de l’Argentera

Il faut dire que la région possède une topographie variée et des plus attractives, depuis le littoral jusqu’aux crêtes de l’Argentera-Mercantour qui plafonnent à 2.000 mètres.

Le projet concerne un déploiement supplémentaire de bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique (VAE) et l’organisation de circuits pour découvrir, entre autres, le patrimoines religieux (avec ses somptueuses églises et chapelles), militaire (avec la ligne fortifiée franco-italienne) ou encore naturel (avec un environnement préservé, une faune et une flore exceptionnelles et des spécimens endémiques).

La tempête a certes modifié l’accès et la mobilité dans la Roya en pleine reconstruction, mais tous les partenaires du secteur s’activent pleinement pour que les amoureux de cette activité de plein air puissent retrouver sereinement certains parcours dès cet été.

Fabuleuse "Route du Sel"

Comme celui, parmi tant d’autres, de la "Haute route du Sel", un circuit de 90 km qui peut se faire étape par étape ou en totalité et qui vous emmène sur un tracé sinueux entre 1.800 et 2.100 mètres d’altitude, en suivant les crêtes de la frontière italo-française, entre Tende, La Brigue, Limone, Upega...

Et pourquoi pas imaginer un séjour sans voiture dès la réouverture de la ligne de chemin de fer (date en fonction de la fin des travaux en cours) pour (re) découvrir Menton, Sospel, Breil-sur-Roya, la haute vallée? Plus que jamais, la Roya vous tend les bras !