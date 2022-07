Ce qu’il faut retenir du conseil municipal de Beausoleil

Après avoir unanimement voté le compte rendu de la séance précédente du 27 juin dernier, les conseillers municipaux ont autorisé le maire à établir une convention de maîtrise d’ouvrage entre la Ville et la CARF pour des travaux de l’avenue de Verdun pour rénover le réseau des eaux pluviales. Une opération d’un coût total de 1,07 million d’euros et pour laquelle la commune doit débourser 924.000 euros.

Le conseil municipal a validé l’aide à projet pour le "village Charlot" financé dans le cadre du fonds de concours de la CARF. Il s’agira de créer une médiathèque, un centre social et une résidence d’artistes. Sur un total de près de 20 millions d’euros, et grâce à tous les dispositifs d’aide de l’État, la Région, et le département, la commune ne devrait débourser que 4,7 millions, le fonds de concours permettant une aide de près de 900.000 euros.

Les élus ont pris acte du rendement des trois parkings Libération, Belle Époque et Victor Hugo pour 2021. Le cinquième adjoint au maire Alain Ducruet puis Stéphane Manfredi ont pointé du doigt le faible rendement du parking du quartier des Moneghetti. L’occasion pour l’élu de l’opposition de rappeler que les propriétaires de véhicules immatriculés à Monaco étaient 50% à ne pas payer le stationnement…

Les conseillers municipaux ont approuvé la nouvelle tarification qui va être appliquée pour fermer une voie publique: de 643 euros/heure les deux premières heures à 1.607 euros à partir de la 9e heure.

Le local situé au 20 bis avenue Paul Doumer prolongé a été réhabilité pour y organiser des petites fêtes. Il est appelé "Maison du jardin des oliviers".

Une place Simone Veil doit être baptisée au 3 boulevard du Général Leclerc. Le maire attend encore l’accord de la famille. Il a sollicité les élus pour connaître leur avis. "C’est un honneur pour la Ville de pouvoir honorer la mémoire d’une grande dame comme Madame Veil", a souligné Stéphane Manfredi.