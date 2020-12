Ce pompier parisien qui pose des congés pour venir aider les sinistrés de la Roya

Les Alpes-Maritimes sont son département de cœur. Au point d’avoir un petit pied-à-terre à Nice. Et, quand il atterrit à Paris, samedi 3 octobre, David Blanchet se rend bien compte que, même à 1.000 kilomètres de la Côte d’Azur, "la météo est compliquée".

1.000 kilomètres d’allers-retours

Dans le week-end, il tombe sur un post Facebook qui tire la sonnette d’alarme, sur la situation dans la vallée de la Roya. Il demande aux auteurs de la publication quels sont leurs besoins, achète des vivres, des produits pour animaux, entasse des palettes d’eau dans le camion qu’il vient de louer sur ses fonds propres, et refait le chemin en sens inverse.

Il arrive sur place lundi 5 octobre et entre en contact avec la cellule de crise, pour signifier sa présence et se mettre à la disposition des personnes qui la constituent. Il attrape ensuite sa pelle et sa pioche, pour aider là où on en a besoin.

Il finit par rencontrer un autre pompier, avec qui il lance la "mission trekkeurs".

90% de son temps de repos

"L’idée, c’était de faire appel à des randonneurs pour aider les villages isolés", explique-t-il. Au début, l’aide était principalement alimentaire.

"Maintenant que nous sommes connus, on fait appel à nous pour différentes missions", ajoute David.

Les missions se déroulent le week-end et regroupent une quarantaine de trekkeurs solidaires. Et, du fait de sa condition de pompier, David se rend également disponible en semaine.

"J’ai 24 heures de garde à Paris, puis trois jours de repos. J’utilise ces jours pour venir aider. En plus, j’ai posé trois semaines de congé pour être présent le plus souvent possible", précise-t-il.

De l’aide, même à distance

"Je ne cherche pas les honneurs, je veux juste aider", souffle David qui - il le reconnaît - "n’arrive pas à s’arrêter". Même s’il est à Paris, il continue à passer des appels, mettre des gens en contact, pour que tout se passe au mieux.

"Heureusement, je suis entouré de bénévoles efficaces. Notre force, c’est aussi que nous sommes pluridisciplinaires et autonomes. On se loge, on se nourrit, on ne demande rien", glisse-t-il.

Et d’achever: "On continuera les missions tant qu’on aura besoin de nous. Et je ne sais vraiment pas quand on s’arrêtera".