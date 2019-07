Ce miel bio de l’arrière-pays niçois qui finit dans les palaces de Monaco

Dans la nuit de samedi à dimanche, les cinq compères ont déplacé une partie de leurs ruches jusqu’au col des Champs à 2.087 mètres d’altitude. C’est toute la particularité de ce groupement: la répartition des ruches en différents points. A 900 mètres, à Guillaumes.

À 1.000 mètres, à Roua (Daluis) - où les abeilles font d’ailleurs l’objet d’un suivi scientifique par la Fondation Prince Albert II. À 1.700 mètres, à Valberg. Et enfin, le point culminant au col des Champs. "On les transhume, on les déplace, on suit la floraison", confie l’apiculteur. Ce qui donne, de fait, une expérience gustative multiple selon l’altitude.

"C’est un peu la sommellerie du miel", salue Philippe Joannès, directeur des événements culinaires à la SBM. On a toujours des goûts prononcés selon la saison. Au début, c’est le thym puis un miel toutes fleurs avec un parfum boisé et corsé. Avec l’altitude, il y a un vrai goût différent. Plus on avance en altitude, plus les ruches travaillent et moins on a à travailler sur le miel. Le miel se suffit à lui-même. Une glace au miel de 2.000 mètres, avec un zeste de citron, donne un goût extraordinaire."

Ainsi selon l’humeur et l’inspiration du jour, le Meilleur Ouvrier de France laisse aller sa créativité en usant du miel à bon escient : financier, brioches, tuiles, meringues, gâteaux régalent alors le palet aiguisé des clients de la SBM.