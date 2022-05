Ce jeudi, le Monte-Carlo Beach accueillera pour la première fois le défilé Croisière de Chanel

Ce qui se prépare pour le show demeure top secret. Du côté de la maison Chanel, on souffle simplement que depuis qu’elle a été nommée à la direction artistique des collections mode, Virginie Viard privilégie la simplicité des décors pour accueillir les invités dans des formats de défilés plus intimes.

L’équipe opérationnelle occupe les lieux depuis une quinzaine de jours pour installer les décors du défilé qui réunira jeudi midi 415 invités: des clientes, des célébrités et des représentants de la presse française et internationale exclusivement.

Pour ce défilé croisière 2022-2023, la maison de couture ne pouvait pas faire plus à propos que d’élire domicile au Monte-Carlo Beach et y accueillir son parterre d’invités. C’est la directrice artistique de Chanel, Virginie Viard qui a choisi l’endroit, comme une célébration des relations historiques avec la Principauté.

Pour autant, la présentation d’une collection croisière demeure un temps fort sur le calendrier annuel des maisons de mode. Un temps fort justement initié par Gabrielle Chanel herself.

C’est elle la première, à la fin des années 1910, qui a commencé à proposer à ses clientes des modèles légers et confortables pour différentes destinations ensoleillés.

Presque un siècle plus tard, Karl Lagerfeld à son tour, dès l’an 2000 a fait de la collection prêt-à-porter croisière et du défilé qui va de pair, un rendez-vous annuel attendu par les clientes et par la profession. Proposant à ces occasions choisies des calendriers officiels, des défilés parfois en extérieur et pratiquement toujours hors de Paris.

Une première depuis 2000

Chez Chanel, depuis 2020, les destinations liées à l’histoire de la maison ou à l’actualité sont privilégiées. Et dans les pas de ses prédécesseurs, Virginie Viard s’inspire des lieux du voyage pour explorer et réinterpréter les codes de la marque.

Étonnamment, Monaco n’avait pas encore été le théâtre d’un défilé croisière de la maison à la différence du cap d’Antibes, destination croisière en 2011.

La Principauté, par contre, avait déjà accueilli au cours de la dernière décennie le défilé croisière de la maison Dior en 2013. Puis celui de Louis Vuitton en 2014.

En recevant le podium Chanel ce jeudi, le manque sera comblé.