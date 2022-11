Ce dimanche, venez fêter la châtaigne à Roquebrune-Cap-Martin

Ce sont 350 kg de châtaignes (3 euros le cornet) qui seront servis sur la place des Deux-Frères avec vin chaud et Beaujolais nouveau pour ne pas oublier de s’hydrater.

Jean-Pierre Cognet, le président du comité des fêtes du village, a prévu en parallèle quelques animations dont il a le secret pour séduire le public.

"On aura la présence de 14 exposants qui viendront proposer des produits artisanaux et locaux sur l’avenue Raymond-Poincaré et la place des Deux-Frères car celle de la République est en travaux", dit-il.

Vous pourrez aussi profiter des démonstrations dansantes et pétillantes de la Roquebrunoise qui n’a pas son pareil pour animer les fêtes locales. Et, une quinzaine de bénévoles sera donc à pied d’œuvre pour cette fête populaire.

"On sent qu’il y a un véritable engouement, que les gens ont besoin de s’amuser et de participer", souffle encore Jean-Pierre Cognet ravi de mettre en lumière le village.

Un service gratuit de navettes sera mis en place au départ de l’Office d’Animation Touristique à partir de 10h pour convoyer les gourmands - départ toutes les 30 minutes. Car la châtaigne grillée ne peut attendre...